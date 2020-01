Enis Berberoğlu: Can Dündar'ın kitabındaki 'solcu milletvekili' ben değilim; o dönem Meclis'te değildim

CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, Adana'da durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR’ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin açılan davada 25 yıl hapis cezası alarak tutuklanan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu Maltepe Cezaevinde ziyaret etti.

Tek kişilik odada kaldığını ve koşullarında bir sıkıntı olmadığını söyleyen Tanal, Berberoğlu’nun dışarıya “Türkiye’de bu kadar gazeteci tutukluysa benim içeride ya da dışarıda bulunmamın bir özelliği yoktur. Dışarıda olanların da zaten özgürlüğü kısıtlı, benim içeride ve dışarıda olmamım fark etmez" mesajını iletti.

Tanal, "yargılandığı davayı kendisine kurul bir kumpas" olarak değerlendiren Berberoğlu’nun “Bana kurulan bir kumpastır. Böyle bir suç işlemedim, ben kimseye bilgi ve belge de vermiş değilim. Tamamen kurgulanmış bir senaryodur. Türkiye’de hukuk kırıntısı varsa bir an önce beraat edip tahliye edilmem lazım. Bu karar hukuki değil siyasidir” dediğini aktardı.

Berberoğlu’nun, Tanal’la görüşmesinde, Can Dündar’ın cezaevinde anılarını yazdığı "Tutuklandık" kitabında bahsedilen ‘solcu milletvekilinin’ kendisi olmadığını belirterek, “O tarihlerde ben milletvekili değildim. Bu nedenle solcu milletvekili ben olamam” dedi.

CHP’li Mahmut Tanal, T24’e Babalar Günü’nde Maltepe Cezaevi’nde ziyaret ettiği Enis Berberoğlu görüşmesini anlattı:

“Babalar Günü’nde ziyarete gittim. Tek kişilik koğuşta kalıyor koşullarında bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Tek koğuşta kalması nedeniyle yanında siyasi suçlu yok herkes adi suçlu o nedenle kimseyle görüştürmüyorlar. Adeta tecrit edilmiş durumda. Berberoğlu’nun dışarıya mesajı şu, ‘Türkiye’de bu kadar gazeteci tutukluysa benim içeride ya da dışarıda bulunmamım bir özelliği yoktur. Dışarıda olanların da zaten özgürlüğü kısıtlı, benim içeride ve dışarıda olmam farketmez’ diyor. Ayrıca, ‘Bu, bana kurulan bir kumpastır. Böyle bir suç işlemedim, ben kimseye bilgi ve belge de vermiş değilim. Tamamen kurgulanmış bir senaryodur. Türkiye’de hukuk kırıntısı varsa bir an önce beraat edip tahliye edilmem lazım. Bu karar hukuki değil siyasidir’ dedi."

Tanal: Solcu milletvekili Enis Berberoğlu değil

Mahmut Tanal, Can Dündar’ın anılarını yazdığı kitapta bahsedilen solcu milletvekilinin kendisi olmadığını belirterek , “Berberoğlu, o solcu milletvekili ben değilim diyor. O tarihlerde milletvekili olmadığını söylüyor. Bu kimse dikkat etmiyor ama önemli bir nokta. Çünkü, MİT TIR'larıyla ilgili mahkeme kararında geçen tarihlerden biri 1 Ocak 2014, Adana 10 Ocak 2014. Can Dündar 2015 Mayıs ayında o belgenin kendisine verildiğini söylüyor. Enis Berberoğlu’nun milletvekili olduğu tarih ise Haziran 2015. Bu durumda Enis Berberoğlu söz edilen ‘solcu milletvekili’ olamaz. Çünkü milletvekili değil.

“Bu karar hukuki değil siyasi karardır”

Tanal’ın değerlendirmeleri şöyle:

"HTS kayıtlarında Berberoğlu’nun o gün Can Dündar’la görüşmesi var. Bir telefonun içeriği tespit edilmeden benim suç ortağımsınız, böyle bir şey olabilir mi? Bu kara hukuki e değil siyasidir. HTS kayıtlarının ı içeriği tespit edilmemiştir. O gün sadece Can Dündar’la değil bir sürü kişi ile görülmüş Berberoğlu. Ben de bir avukat olarak meslektaşlarımla görüşüyorum. Görüştüğüm her meslektaşımla suç mu planlamış oluyorum. Kaldı ki; bu olay daha önce bangır bangır duyuruldu gazete ve televizyonlarda. Alenen duyurulmuştu.”