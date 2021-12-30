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Magazin

Enis Arıkan "öldü" haberlerine tepki gösterdi: Bir de tabut başına Ezgi’yi koymuşunuz ağlarken

30 Aralık 2021 16:15

İkinci kez Koronavirüs'e yakalanan oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

Enis Arıkan, geçen günlerde Instagram hesabından yayınladığı video ile Korona testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ünlü oyuncu evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan ‘ölüm’ haberlerine isyan etti.

Arıkan, “Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi’yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder” dedi.

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