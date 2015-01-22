Yüce Divan oylaması öncesi eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'la konuştuğunu söyleyen CHP Milletvekili Ali Özgündüz, o diyaloğu anlattı.

CNN Türk’te yayınlanan Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına katılan Özgündüz, Bağış’ın kendisine “Eninde sonunda beni Yüce Divan’a göndereceğinizi biliyorum” dediğini ifade etti.

Ali Özgündüz “Peki şimdi niye gitmek istemedin” şeklindeki sorusuna ise Bağış’ın, “Şu anda Anayasa Mahkemesi’ne güvenmiyorum” cevabını verdiğini söyledi.

Özgündüz'ün sö konusu açıklamalarına ilişkin video şöyle: