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Enginyurt ve Kuzu arasında deprem vergisi tartışması: "Burhan Kuzu ve Kuzu gibilere acıyorum"

27 Ocak 2020 14:01

Elazığ'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tekrar alevlenen deprem vergilerinin nerede kullanıldığına dair tartışmalar sürüyor. MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, 17 Ağustos depremi sonrasında Ecevit hükûmetinin, gelen yardım paralarıyla memurların maaşlarını ödediğinin söyleyen eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu'ya tepki gösterdi. Enginyurt, "Yazıklar olsun Kuzu sana ve senin gibilere.Rahmetli Ecevit de,Devlet bey de 1 kuruş haram yemedi" ifadelerini kullandı.

MHP'li Enginyurt, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sırf muhalefet yapmak için, insanların acısı üzerinden siyaset yapanlar var. Bunun adı vicdansızlıktır. Allah’a havale ediyorum. 17 Ağustos depremi sonrası dönemin Ecevit hükümeti, depremzedeler için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarını ödemişti. Unutmayalım!" ifadelerini kullanan Kuzuye tepki gösterdi.

Burhan Kuzu ve onun gibi kişilere acıdığını ve nefret ettiğini söyleyen Enginyurt şunları ifade etti:

"Deprem paralarını MHP nin ortak olduğu 57.hükümet maaş ödeme de kullanmış diyerek,güya Ak Partiye saldırılara göğüs geriyor.Yazıklar olsun Kuzu sana ve senin gibilere.Rahmetli Ecevit de,Devlet bey de 1 kuruş haram yemedi.
 
57.Hükümet deprem paralarıyla memur maaşı ödedi diyenler! 1 kuruş maaş ödenmedi,10 bin konut yapıldı. Yüzbinlerce insanımızın mağduriyeti giderildi. Memur maaşı ödendi diyen iftiracılar,iddianızı ispat edin,aksi halde müfterisiniz. 1999 yılıyla uğraşınca, Elazığ depremi aklandı mı?"
 
 

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