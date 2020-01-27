Enginyurt ve Kuzu arasında deprem vergisi tartışması: "Burhan Kuzu ve Kuzu gibilere acıyorum"

Elazığ'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tekrar alevlenen deprem vergilerinin nerede kullanıldığına dair tartışmalar sürüyor. MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, 17 Ağustos depremi sonrasında Ecevit hükûmetinin, gelen yardım paralarıyla memurların maaşlarını ödediğinin söyleyen eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu'ya tepki gösterdi. Enginyurt, "Yazıklar olsun Kuzu sana ve senin gibilere.Rahmetli Ecevit de,Devlet bey de 1 kuruş haram yemedi" ifadelerini kullandı.

MHP'li Enginyurt, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sırf muhalefet yapmak için, insanların acısı üzerinden siyaset yapanlar var. Bunun adı vicdansızlıktır. Allah’a havale ediyorum. 17 Ağustos depremi sonrası dönemin Ecevit hükümeti, depremzedeler için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarını ödemişti. Unutmayalım!" ifadelerini kullanan Kuzuye tepki gösterdi.

Burhan Kuzu ve onun gibi kişilere acıdığını ve nefret ettiğini söyleyen Enginyurt şunları ifade etti: