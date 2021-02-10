Enginyurt: Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, siz mesafe, hijyene uyun diyorsunuz ama AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kurala uymuyor

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, binlerce kişinin katıldığı AKP kongrelerine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, size AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikâyet ediyorum, lütfen uyarın" dedi.

Bir video çekeren Twitter hesabında paylaşan Demokrat Partili Enginyurt, “AK Parti Genel Başkanı Erdoğan her gün 5-6 kongre yaparak, binlerce insanın kongre salonlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaksızın sağlıklarını riske atıyor. Lütfen onu uyarınız” dedi.

Enginyurt'un ifadeleri şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, siz mesafe, maske, hijyene uyun diyorsunuz biz de ülkenin Cumhurbaşkanı olmanız dolayısıyla, saygımızın gereği ve sağlığımız için maske, mesafe, hijyene uyuyoruz. Lakin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kurala uymuyor, her gün kongre yaparak binlerce insanı maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaksızın sağlıklarını tehlikeye atıyor.

Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, size AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum, lütfen uyarınız; maske, mesafe ve hijyene uymasını öneriniz."

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere "salgına rağmen salonlar tıklım tıklım" diyerek teşekkür etti

Geçtiğimiz günlerde AKP'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı olarak bağlanarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere "salonu tıklım tıklım doldurdukları" gerekçesiyle teşekkür etmişti.