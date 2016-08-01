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Magazin

Engincan'ın 2 bin 650 liralık terliği gündem oldu!

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi

01 Ağustos 2016 23:20

Kıyafetleriyle pek çok kez magazin dergilerinin ve gazetelerinin sayfasını süsleyen Engincan Ural, bu kez de terlik tercihiyle gündemde.

sözcü'nün haberine göre; Sibel Can, çocukları Engincan Ural, Emir Aksu ve Melisa Ural’la birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Görüntü almaya başlayan magazin muhabirlerinin dikkati Engincan Ural’ın terliğine kaydı.

Engincan’ın ayağında kürklü bir terlik vardı. Gucci marka kürklü terliğinin fiyatının değeri ise yaklaşık olarak 2 bin 650 TL.

Geride bıraktığımız günlerde ilginç terlik tercihiyle gündeme gelen Asena Atalay’ın ardından Engican Ural’ın pahalı terliği de adından söz ettirecek gibi görünüyor.

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