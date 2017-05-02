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Çevre

Enginar festivalinde muhtaç çocuklar için yardım kampanyası

Koruncuk Vakfı yararına düzenlenen kampanyada Demircili muhtaç çocuklar için yapılan köy için yardımda bulundu

02 Mayıs 2017 11:14

Uluslararası 3. Urla Enginar Festivali'nin kapanışı bir sosyal etkinliğe sahne oldu. Koruncuk Vakfı yararına Demircili Köyü'nde düzenlenen törende katılımcılar, muhtaç çocuklar için yapılan köy için yardımda bulundu. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Enginar'ın kalbi şimdi de çok önemli bir amaç için burada muhtaç çocuklarımız için attı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Demircili Köyü'nde düzenlenen “Long Table" organizasyonda konuşan Koruncuk Vakfı İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Işıl Nişli, bağışçılara ve destekçilere teşekkür etti, Urla'da açılacak yöne köyün hizmete girmesinde sona gelindiğini söyledi. Başkan Nişli Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'a ve organizasyona katılan Kaymakam Murat Sefa Demiryürek'e teşekkür etti. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar konuşmasında Koruncuk Vakfı'nın yöneticilerine ve destekçilerine muhtaç çocuklar adına teşekkür etti. Uyar. “Bu organizasyonun festivalimiz içerisinde paha biçilmez bir değeri var. Buraya gelenler çok iyi bir şeye destek oluyorlar. Enginar'ın kalbi şimdi burada çocuklarımız için atıyor" dedi. Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ise festivalin çok başarılı geçtiğini belirterek, muhtaç çocuklar için çaba gösterenleri kutladı. Katılımcılar Demircili Köyü'nde Enginar tarlasında hatıra fotoğrafı da çektirdi.

 

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