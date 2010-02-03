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Yaşam

Engin Temel soruşturması TİB'e takıldı

Engin Temel cinayeti yine kördüğüm. TİB, mahkemenin baz istasyonu kayıtlarının verilmesini isteyen kararına 'özel hayatın ihlali' diye itiraz etti.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Engin Temel cinayeti yine kördüğüm. TİB, mahkemenin baz istasyonu kayıtlarının verilmesini isteyen kararına 'özel hayatın ihlali' diye itiraz etti.

İstanbul Şişli'de 8 Aralık 2008'de işlenen Engin Temel cinayeti aradan geçen süreye, polisin yoğun uğraşına karşın aydınlatılamadı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Yargıtay'ı dinlendiği iddiasıyla gündeme gelen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), mahkemenin telefon dökümlerinin verilmesine ilişkin kararına, 'özel hayatın ihlali' olacağı gerekçesiyle itiraz etti. Konu üst mahkemeye gitti.

Cinayet sonrası, İstanbul Cinayet Masası ekipleri, ipucu bulabilmek için aralarında Fatih Ürek, Arto, dansöz Didem Kınalı'nın da bulunduğu yaklaşık 100 kişinin ifadesine başvurdu. Ekipler,  Temel'in cep telefon kayıtlarını, cinayetin işlendiği ve civardaki sokaklardaki kamera kayıtlarını incelendi. Ancak zanlı ve zanlılara ilişkin herhangi bir ipucu bulunamadı.


3 kez reddedildi

Polis, Şişli Adliyesi'ne başvurarak cinayet öncesi ve sonrası yaklaşık 70 dakikalık süre içinde, çevredeki baz istasyonlarına yansıyan cep telefon görüşmelerinin tespiti için izin istedi. Amaç, bu sürede, kimlerin kimlerle görüştüğünü belirlemekti. Ancak  3 müracaatta da mahkeme, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' gerekçesiyle izin vermedi.


Son denemede izin

Her defasında bir üst mahkemeye verilen dilekçe 4'üncü başvuruda kabul edildi ve polisin istenilen dökümleri almasına onay çıktı. Mahkeme yazıyı TİB'e yolladı. 10 gün mahkemenin dilekçesini inceleyen TİB, polisi şoke eden bir karara imza attı.


Karar üst mahkemede

Kurum, baz istasyonlarına yansıyan görüşme kayıtlarını 'özel hayatın gizliliğini ihlal' gerekçesiyle vermemek için bir üst mahkemeye başvurdu. Kararın iptali istendi. Kararı
üst mahkeme verecek.


Münevver cinayetinde kayıtlar alınmıştı

Baz istasyonu kayıtları Münevver Karabulut cinayetinde de alınmıştı. İddianamede Cem'in babası Nida Garipoğlu'nun da cinayete iştirak ettiği,  baz istasyonu kayıtlarındaki trafikle delillendirilmişti. İddianamede baz istasyonu kayıtlarına göre Garipoğlu'nun saat 15.00'da Lüleburgaz'daki fabrikadan ayrıldığı 16.40'ta villaya geldiği belirtilmişti.


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