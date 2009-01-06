Engin Temel cinayetinde üç büyük şüphe

Engin Temel ile ilgili olarak bir internet sitesinin bir yıl önce ortaya attığı iddia cinayetten hemen sonra gündeme geldi. İddialara göre Engin Temel, müşterisi olan zengin çocuklarına sevgili buluyor. Daha sonra da bunların birlikte oldukları evlere yerleştirdiği gizli kameralarla ilişkilerini kaydetip şantaj yaparak para sızdırıyor. Görüntüleri çekilenler arasında ünlü bir menajer, 2 erkek dizi oyuncusu, 3 erkek şarkıcı, bir milletvekilin oğlu, bir meslek odasının başkanının oğlu, İstanbul sosyetesinden de bir ailenin oğlunun olduğu söyleniyor. Gizli görüntüleri çekilen bu kişilerin, bar sahibine yüklü miktarda paralar ödemek zorunda kaldığı söylendiği” iddia ediliyor.



Beyaz gömlekli biri



Yeni Şafak Gazetesinde yer alan habere göre; Temel'in ölmeden önce beraber çıktığı kız arkadaşları E.E, M.S. ve erkek arkadaşı İ.Y. polisteki ifadelerinde, “Engin bizi evin önünde indirdikten sonra bize anahtarı verip 'Siz çıkın, ben aracı park edip geleceğim' dedi. Biz dairedeyken kapı zili çaldı. Engin geldi sanıp otomatiğe bastık. 10 dakika sonra silah sesi duyduk. Dışarı çıktık. Engin kanlar içinde yerdeydi. Beyaz gömlekli biri de kaçıyordu. Yüzünü göremedik. Ama eve gelene kadar bizi siyah renkli bir BMW takip etti. Evin yoluna girince takip bitti” dediler. Temel'in o gece otomobiliyle geçtiği güzergahtaki MOBESE kameralarını inceleyen polis, BMW marka bir aracın genci takip ettiğini belirledi.



İsmini vermek istemeyen bir polis memuru şunları anlattı: “Görüntüler bize katilin kimliği hakkında bilgi vermese de birkaç konu hakkında ipucu verdi. Öncelikle katillerin 2 kişi olduğu kesin. Profesyonelce hareket eden ve tanınmamak için kapşonlu mont giydikleri görülen iki zanlı, önce Temel'in olduğu apartmanın sokak kapısından içeriye kameraların çektiği yerin uzağından giriyor. Bu da bize daha önce orada geniş kapsamlı bir keşif yaptıkları gerçeğini kuvvetlendiyor. 15 saniye sonra Temel, otomobiliyle apartmanın önüne geliyor. Temel'in aracından inen 2 kadın ve 1 erkek arkadaşı ise, katillerden 20 saniye sonra içeri giriyor. Temel de aracını otoparka bırakmaya gidiyor. Aracını park eden Temel, kendisini bekleyen 2 zanlının apartmana girişinden 3 dakika 49 saniye sonra apartmanın sokak kapısından giriyor. Ve cinayet kameranın göremediği apartmanın içinde gerçekleşiyor.”



Tehdit ediliyordu



Soruşturmayı derinleşen Cinayet Bürosu ekipleri, bir yandan da olayın gerçekleştiği saatlerde hangi cep telefon numaralarının kullanıldığını tespit etmeye çalışıyor. Bu arada, Engin Temel'in Love ve Secret adlı barlarda yüzde 10, Taksim Sıraselviler Caddesi'ndeki Andon Bar'da ise yüzde 17 ortaklığı bulunuyordu. Arkadaşları, Engin'in Andon'daki hisselerini satması için öldürülene kadar sürekli tehdit edildiğini öne sürdü. Ortaya atılan bir başka iddiaya göre ise, otopark mafyası olan R.K'nın aşk yaşadığı genç bir kadın, Temel'e aşıktı ve ona gizlice mesajlar atıyordu. R.K. mesajları yakalayınca kadını karnına çatal saplayarak yaraladı. Kadın, Temel'in öldüğü günden beri kayıp.