Engin Özkoç: Birbirine düşen Cumhur İttifakı'nın içindekilerdir, birlikte yola çıkanlar artık o yolda Erdoğan ile yürümek istemiyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Konuşan sadece muhalefet değil, kendi milletvekilleri olsa dahi, onları konuşturmamak için kendi partilerinden ihraç ediyorlar. Bu noktaya gelen AKP iktidarı ve Erdoğan, 6'lı masanın ülkenin geleceği konusunda, milletini düşünerek yürüttüğü politikaya büyük öfke duyuyor" dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bursa'daki infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik bombalı terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. İnfaz koruma memurlarının "şehit" söylemiyle anıldığını ancak şehitlik haklarından yararlandırılmadığını söyleyen Özkoç, infaz koruma memurları dahil olmak üzere bütün şehitlerin ailelerinin devlet tarafından desteklenmesini istedi.

Özkoç, yangın söndürme uçaklarını sordu

Sosyal medya hesabından, iktidarı yangınlar için tedbir alması yönünde uyardığını belirten Özkoç, geçen yıl meydana gelen yangınlarda ekonomik kaybın 2 milyar lira civarında olduğunu, bu tutarla bugünkü döviz kuruyla 5 yangın söndürme uçağı alınabileceğini ifade etti. Engin Özkoç, "Hala bir şey yaptık mı? Uçaklar alındı mı? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 13 uçağına binip seyahat etmeye devam ediyor" diye konuştu.

"Erdoğan, emekliler için bir müjde verecek diye bekleniyordu"

THY Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı tutarının 8 bin liradan 25 bin liraya çıkarıldığını anlatan Özkoç, "AKP iktidarı diyor ki 'Yönetim kurulundaki benim yandaşlarımın huzur haklarını 25 bin liraya çıkarıyorum ama emeklilerin ikramiyesine hiç dokunmuyorum.' Tüm emeklilerin kulağı bugün TBMM'de AKP'nin grup toplantısındaydı. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için bir müjde verecek diye bekleniyordu. Olmadı, herhangi bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı.

"Soylu ve Erdoğan gerçekleri söylemiyor"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, iktidarın sığınmacılar konusunda kafasının karışık olduğunu ileri sürerek, 8 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin en çok sığınmacıyı barındırdığını kaydetti. Özkoç, "Sığınmacı sorununu Türkiye'nin başına saran ve bu noktaya ulaşmasına neden olan AKP iktidarının göçmenlerle ilgili tek bir politikası yok. Soylu konuşuyor, gerçekleri söylemiyor. Erdoğan konuşuyor, gerçekleri söylemiyor. Türkiye'nin başına bir belayı sardılar, bunu nasıl halledeceklerini bilmiyorlar. Erdoğan, anket ibresine göre hala söylem belirleme derdinde. Bir ayda bize iki istikamet gösterdi" diye konuştu.

"Ziraat Bankası'nın Almanya'daki iştirakine kayyum atandı"

1923-2011 arasında Türkiye'ye gelen mülteci sayısı 2 milyonken, son 10 yılda bunun 3 katına çıktığını vurgulayan Özkoç, "Avrupa asla istemedi, kapılarını kapattı. Kontrollü olarak yaptılar, 'Mülteciler sizde olsun, size şu kadar para vereceğiz.' dediler. Parayı çok seven AKP iktidarı ve Erdoğan bunu kabul etti. Türkiye bu çıkmazın içerisinde" sözlerini sarf etti.

İktidara gelmeleri halinde sığınmacıların kendi rızasıyla ülkelerine dönmeleri için diplomatik girişimde bulunacaklarını belirten Özkoç, sığınmacıların güle oynaya geldikleri ülkelere gitmelerini sağlayacaklarını söyledi. Engin Özkoç, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, Ziraat Bankası'nın Almanya'daki iştirakine kayyum atadığını da ifade ederek, "Gerekçesi bizi hiç şaşırtmıyor, çok üzüntü verici; ticari işlem ve kredilerde usulsüzlükler. Almanya ayrıca kara para ile mücadelede etkin çalışma yapılması için de böyle bir adım atıldığını söylüyor" dedi.

Bu atama kararının 4 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildiğini aktaran Özkoç, "Ziraat Bankası'nın bağlı olduğu Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan'dan tek bir ses yok. Anlaşılan AKP iktidarı, sadece Türkiye'deki kamu bankalarını değil, yurt dışındaki kamu bankalarını da yandaşlarına kıyak çekmek için kullanmış." görüşünü savundu.

"İstiyorlar ki 6'lı masa birbirine düşsün"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP TBMM Grup Toplantısı'nda 6'lı masa konusundaki eleştirilerini anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine, "hem AKP hem de Erdoğan'ın yanlış politik uygulamalar nedeniyle ülkeyi büyük bir yoksulluğa ve açlığa terk ettiklerinin farkında olduklarını" ileri sürdü.

Açlığı ve yoksulluğu eleştiren Cumhur İttifakı milletvekillerinin partilerinden ihraç edilmeye başladığını savunan Özkoç, şöyle devam etti:

"Konuşan sadece muhalefet değil, kendi milletvekilleri olsa dahi, onları konuşturmamak için kendi partilerinden ihraç ediyorlar. Bu noktaya gelen AKP iktidarı ve Erdoğan, 6'lı masanın ülkenin geleceği konusunda, milletini düşünerek yürüttüğü politikaya büyük öfke duyuyor. Bundan çok büyük rahatsızlık duyuyor. AKP iktidarı, ülkeyi düşürdükleri durumu değil, 6'lı ittifakın millet için yürüttüğü yolda başarıya ulaşırlarsa kendi koltuklarını kaybetmekten korkuyor. O yüzden içlerindeki öfke, niyet kelimelere dökülüyor. İstiyorlar ki 6'lı masa birbirine düşsün. Birbirine düşen Cumhur İttifakı'nın içindekilerdir. Birlikte yola çıkanlar artık o yolda Erdoğan ile yürümek, yol arkadaşlığı yapmak istemiyorlar. Milletvekilleri dahil artık seslerini çıkartarak bu haksızlığa 'durun' diyor. Bunlar onları gerçekten paniğe sürüklüyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimiz için Millet İttifakı ile yürüyüşümüze devam edeceğiz."