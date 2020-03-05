Engin Özkoç'a yumruk atan AKP'li Yıldız'ın eli 3 yerden kırılmış

TBMM'de meydana gelen kavga sırasında Engin Özkoç'a yumruk atmaya çalışan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde 3 kırık tespit edildi.



Habertürk'te yer alan habere göre Meclis Genel Kurulu'nda dün yapılan oturumda İdlib gerginliği yaşandı.



AKP'li milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri kavga ederken, diğer milletvekilleri ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

Kavga sırasında CHP milletvekili Engin Özkoç'un kafasına yumruk atan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın elinde üç parçalı kırık olduğu öğrenildi. Yıldız, ameliyata alındı.