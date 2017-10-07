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Kültür-Sanat

Engin Günaydın: Rol için sağlığımla oynamam

"Saçlarımı kestiririm, bıyık bırakırım ama sağlığımla oynamam"

07 Ekim 2017 22:59

"Aile Arasında" filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Engin Günaydın, rol için kilo alıp veren meslektaşlarına atıfta bulunarak, "Sağlığımla oynamam" dedi.

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı ‘Aile Arasında’ filmiyle üç yıllık sessizliğini bozmaya hazırlanan Engin Günaydın, bir döndü, pir döndü! Ünlü oyuncu, başrolü Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut gibi isimlerle paylaştığı filmin basın toplantısında ezber bozdu.



"Saçlarımı kestirir, bıyık bırakırım"



45 yaşındaki Günaydın, rol için kilo alıp veren meslektaşlarını şaşkınlıkla izlediğini açıkladı: “Rol için kilo aldım, diyenleri ilginç gözlerle izliyorum. Sağlık sorunu var dünyada. Rol için öyle 20 kilo almam. Valla ölür giderim. Saçlarımı kestiririm, bıyık bırakırım ama sağlığımla oynamam.”

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