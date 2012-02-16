Engin Ceber'in hayatının değeri 36 bin 270 TL'ymiş!

T24 - Gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Metris Cezaevi’nde gördüğü işkence nedeniyle 10 Ekim 2008’de yaşamını yitiren Engin Ceber’in babası Ali Tekin, annesi Kamile Tekin ve kız kardeşi Şerife Ceber, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde İçişleri ile Adalet bakanlıkları aleyhine “destekten yoksun kalma tazminatı” davası açtı.

Aile, toplam750 bin TL maddi ve manevi tazminat talep etti. Habertürk gazetesinin haberine göre mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi, tazminat talebiyle ilgili raporunu tamamladı. Adalet Bakanlığı’nın “Ceber’in desteğinden yoksun kalmaları söz konusu değil, tazminat talebi zenginleşme sebebi olmamalı”, İçişleri Bakanlığı’nın da “Dava reddedilmelidir” yönündeki görüşünün yer aldığı raporda, iki bakanlığın “tam kusurlu” kabul edilmesi halinde anne Kamile Tekin için 19 bin 359 TL, baba Ali Tekin için ise 16 bin 911 TL olmak üzere, toplam 36 bin 270 TL maddi tazminat ödenmesi gerektiği kaydedildi. Son karar mahkemenin.

Bilirkişinin tazminat hesaplama yöntemi

Nüfus Kayıt Tablosu'na göre Ceber, öldüğünde 29 yaşında. Yaşam Tablosu'na göre kalan ömrü 38,32. Yani yaklaşık 38 yıl. Muhtemel yaşam süresi olarak 38 yıl eklendiğinde Ceber'in ortalama ömrü 67. Ancak devlet memurları için emeklilik yaş haddi 65 olarak belirlenmiş, Yargıtay ise aktif çalışma hayatının 60 yaşına kadar süreceğini kabul ediyor. Bu durumda Ceber'in aktif yaşam süresi 60-29 yani 31 yıl. Ölenin bekâr olması ileride evlenerek iki çocuk sahibi olacağı varsayımı göz önünde tutulmalıdır. Engin Ceber'in olay tarihinde işsiz olduğu için aylık gelirinin 457 lira olarak hesaplandığı raporda kazancın ileriki yıllarda yüzde10 artırabileceği belirtildi. Ceber'in ölmemesi halinde şu anki yaşları göz önüne alındığında babasına 17, annesine de 20 yıl destek olabileceği de kaydedildi.