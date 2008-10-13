Engin Ceber’i, Ferhat uğurladı

Devletin işkence günlüğü



Metris Cezaevi’nde dövülerek komaya sokulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 29 yaşındaki Engin Ceber, beş bine yakın kişinin katıldığı Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi’ndeki cenaze töreninin ardından Kocatepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.Kortejin önünde ise polis kurşunu ile felç olan Ceber’in arkadaşı Ferhat Gerçek vardı. Ceber, Ferhat Gerçek’i vuran polisin cezasız kalmasını protesto pankartı açarken tutuklanmıştı. Gerçek de onun cenazesinde Ceber’in o pankartı taşıyan fotoğrafından yapılan pankartı taşıdı.Ümraniye’de Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki cemevine getirilen cenazeye binlerce kişi katıldı. Uzun cadde üzerinde kırmızı bayraklarla cenazeyi taşıyan kitle daha sonra otobüslerle Kocatepe Mezarlığına gitti. Çok sayıda polisin nöbet tuttuğu mezarlıkta kitle yine sloganlar eşliğinde yürüdü.“Bize ölüm yok!” sloganıyla, karanfillerle kaplı tabut mezara indirilirken konuşan TAYAD’lı Ahmet Kulaksız, hapishanelerde işkencenin alabildiğin yoğunlaştığını belirterek, “Faşizm ne kadar ısrar ederse biz de şehitlerimize o kadar sahip çıkmakta ısrar edeceğiz. Bu ah kıyamete kalmayacak” dedi.Ceber’in avukatlarından Naciye Demir, soruşturmayı yürüten savcının tarafsız davranmayacağını kaydederek, soruşturmanın başka bir savcı tarafından yürütülmesini istediklerini belirtti. Cezaevindeki sorumluların açığa alınmadan koğuştaki tanıkların dinlenmesine de değinen Demir, “Döven gardiyanlar, müdürler oradayken sağlıklı bir tanık dinleme olacağını düşünmüyoruz. Onların da can güvenliğinden endişeliyiz” dedi. Demir, Ceber’in ailesiyle birlikte bugün Sultanahmet Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.Engin Ceber’in cenazesine, daha önce polis tarafından silahla vurularak tekerlekli sandalyeye mahkûm edilen Ferhat Gerçek de katıldı. Ceber’in kendisi için yaptığı eylemde tutuklanarak öldürülmesinin acı olduğunu belirten Gerçek, polislerin ise hala görevde olduğuna dikkat çekti.AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Metris Cezaevi’nde gördüğü işkence sonucu hayatını kaybeden Engin Ceber olayının peşini bırakmayacaklarını söyledi. Fırat, "Olayın aydınlatılması için müfettiş görevlendirildi. İşkence yapanlar asla müsamaha görmeyecek. Sorumlular tespit edilince hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır. Bir hukukçu milletvekili olarak bu konunun takipçisi olacağımı halkın huzurunda söz veriyorum” dedi.