Engin Ceber toprağa verildi

Tutuklu bulunduğu cezaevinden beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede 2 gün önce ölen Engin Ceber'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.



Ceber için Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar, ellerinde çeşitli pankartlar taşıdı ve Ceber'in gözaltında kötü muamele gördükten sonra rahatsızlanarak öldüğü iddialarına ilişkin slogan attı.



3001. Caddede bir süre yürüyen grup, kırmızı beze sarılı cenazeyi daha sonra Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verdi.



Adalet Bakanlığı, Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Engin Ceber'in, "cezaevinde işkenceden öldüğü" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

