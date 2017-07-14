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Spor

Engin Baytar, Amerika'nın Malatyaspor'una transfer oldu

34 yaşındaki oyuncu, bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray formaları giymişti

14 Temmuz 2017 17:22

Türkiye'de son olarak İstanbulspor forması giyen Engin Baytar, ABD'de Malatyasporlular'ın kurduğu Malatyaspor USA takımına transfer oldu.

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen, ardından transfer olduğu Galatasaray'dan aşırı hareketleri nedeniyle gönderilen 34 yaşındaki futbolcu, kariyerine ABD'de devam edecek. Engin Baytar'ın Amerika'daki teknik direktörlüğünü de yine bir dönem Galatasaray forması giyen Ümit Karan yapacak.

Atiba'nın oğlu Noah'ın eğlendiren görüntüleri

 

Süper Lig'de oynadığı tüm takımlar toplamında 162 maça çıkan 34 yaşındaki orta saha, 18 gol ve 23 asist kaydetti.

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