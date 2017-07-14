Engin Baytar, Amerika'nın Malatyaspor'una transfer oldu

Türkiye'de son olarak İstanbulspor forması giyen Engin Baytar, ABD'de Malatyasporlular'ın kurduğu Malatyaspor USA takımına transfer oldu.

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen, ardından transfer olduğu Galatasaray'dan aşırı hareketleri nedeniyle gönderilen 34 yaşındaki futbolcu, kariyerine ABD'de devam edecek. Engin Baytar'ın Amerika'daki teknik direktörlüğünü de yine bir dönem Galatasaray forması giyen Ümit Karan yapacak.

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Süper Lig'de oynadığı tüm takımlar toplamında 162 maça çıkan 34 yaşındaki orta saha, 18 gol ve 23 asist kaydetti.