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Engin Ardıç: Tövbe ettim, söz veriyorum

Leman’daki karikatürde kaleminden mürekkep yerine dışkı çıkarken çizilen Engin Ardıç, dava açmaya hazırlanıyor.

18 Kasım 2010 02:00

T24 - Leman’daki karikatürde kaleminden mürekkep yerine dışkı çıkarken çizilen Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, dava açmaya hazırlanıyor.

Yazılarında kimseyi aşağılamadığını ve hakaret etmediğini söyleyen Ardıç, “Sütten çıkmış ak kaşık olduğu mu iddia etmiyorum. Benim de hatalarım olabilir. Ama benim kızdığım ikiyüzlülük. Kedi karikatürüne Başbakan’ın kızması son derece yanlış. Salih Memecan’ın dansöz karikatürüne muhalefetin kızması da yanlış. Dansöz karikatürüne bu kadar ağır saldıran CHP’li Gürsel Tekin bu kapağa iki laf etmiyor ve ‘Ayıptır’ demiyor” ifadesini kullandı.




'Tövbe ediyorum'

Yazılarında kimseyi aşağılamadığını ve kadın düşmanlığı yapmadığını belirten Ardıç “Benim kimseyi aşağılama amacım yok. Ahmak, dangalak, eşek kelimeleri vardır ama bunları isim vererek ‘Ahmet eşek’ diye yazmıyorum” dedi. “Zekâ seviyesi düşük insanlara ‘Ahmaklar’ diyorum ama onun da yapılmaması gerekir” diyerek özeleştiri yapan Engin Ardıç, “Biriki şey kaçmış olabilir ama bunu da isim vermeden yapmaya özen gösteririm. Otosansürüm biraz zayıf kabul ediyorum. Tövbe ettim. Bundan sonra bu tür kelimeleri kullanmamak için dikkat edeceğim. Söz veriyorum” diye konuştu.


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