Engin Ardıç'tan 'Z kuşağı' değerlendirmesi: İçlerinde 'mal ergen tabir edilenlerin oranı yüksek

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, son dönemde seçimlerin kaderini değiştireceğini düşünülen 2000 yılından günümüze kadar olan zamanda doğmuş kişiler için kullanılan 'Z kuşağı' değerlendirmesi yaptığı yazısında, "Bunlar üç yıl sonra oy verecekler. Her beş seçmenden biri bunlardan olacakmış. Yedi milyon kişi kadar oldukları hesaplanıyor. Belirgin bir siyasi görüşleri yok. Çoğu "apolitik"... Gezi olaylarının vandallık ve çapulculuktan ileri gidememesi de bunun göstergesidir. "Toplumsal" değil "bireysel" insanlar. Bencillik düzeyinde. Aileleriyle aralarında uçurum var. Çalışmadan, kısa yoldan para kazanmak da en büyük arzuları. İçlerinde "mal ergen" tabir edilenlerin oranı hayli yüksek." ifadelerini kullandı.

Engin Ardıç, Z kuşağı'nın elektronik bağımlısı olduğunu belirterek, "Bu bağımlılık "toksikomani" gibidir, sigaradan da uyuşturucudan da daha derindir. (Kaldı ki bu kuşakta uyuşturucu kullanımı daha önce görülmemiş boyutlara ulaşmıştır.) Çoğu cahildir.



Bilgileri bilgisayarda karşılarına çıkan çoğu zırva ve yalan yanlış "site malumatıyla" sınırlıdır.

Özgüvenleri de "tavan" yapmış, küstahlık, saldırganlık, pervasızlık, şımarıklık ve arsızlık boyutlarına ulaşmıştır. Bilgisayar ve "sosyal medya" da hayatlarının olmazsa olmaz bir parçasıdır tabii...

Günde altı saatten fazla geçiriyorlar bilgisayarda. Bunların cep telefonlarını ellerinden alsan, ölürler.

Sosyal medyadan kessen intihara kalkışanlar çıkabilir. Bunların oyları nasıl alınır? Bol bol "bedava megabayt" dağıtmak tek çıkar yol gibi!" diye yazdı.

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