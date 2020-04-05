Engin Ardıç: Sokağa çıkma yasağı isteyenlerin beklentisi açlık başgösterince bunun bir sosyal patlamaya dönüşüp iç savaşa doğru gitmesi

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, 'sokağa çıkma yasağı' isteyenlerin hükümete tuzak kurmak istediğini belirterek, "Beklentileri, sokağa çıkma yasağı genelleştirilirse iktidarın nasıl olsa bunun altından kalkamayacağı varsayımına dayalı. Açlık başgösterince de bunun bir "sosyal patlamaya" dönüşüp iç savaşa doğru gitmesi..." iddiasında bulundu.

Ardıç, ölü sayısının artmasını bekleyenler olduğunu da iddia ederek, "Gün gelecek, bunların hesabı sorulacaktır. Birdenbire "yerel hükümetlerden" sözetmeye koyulan Amerikan ajanlarının da hesap verecekleri gibi." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...