Engin Altay:'Geldikleri gibi giderler' sözüyle karşılık veriyoruz

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yunanistan Savunma Bakanınını adalara ilişkin açıklamasına \"Bize \'gel de al\' meydan okumasında bulunmuştur.Panos Kammenos bilmelidir ki, Büyük Atatürk\'ün İstanbul işgalinde söylediği, \'geldikleri gibi giderler\' sözüyle kendisine karşılık veriyoruz.\" diye yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM\'de Yunaninstan Savunma Bakanı Kammenos\'un CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye\'ye ağır tehditlerde bulunduğunu savundu. Engin Altay şunları söyledi: \"Coğrafi aidiyeti belirsiz formasyonları, egemenliği belirsiz ada ve adacıklarla ilgili olarak bütün uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak 18 adanın Yunanistan\'a ait olduğunu söyledi. Bize \'gel de al\' meydan okumasında bulunmuştur. Panos Kammenos bilmelidir ki, Büyük Atatürk\'ün İstanbul işgalinde söylediği, \'Geldikleri gibi giderler\' sözüyle kendisine karşılık veriyoruz. Ancak Yunanistan bu cüreti, hadsizliği, cesareti nereden buluyor? Yunanistan cüreti, hadsizliği, cesareti AK Parti hükümetlerinin tutarsızlığından, cesaretsizliğinden, acizliğinden bulmaktadır.\" CHP\'nin Atatürk\'ün cesaretini hala taşıdığını vurgulayan Altay şöyle devam etti: \"Bu anlayış içerisinde egemenliği tartışmalı ada ve adacıkların Yunanistan tarafından işgalinin bugün Yunanistan Savunma Bakanı tarafından açıkça itiraf edilmesi ve Türkiye\'ye meydan okunmasını kabul etmemiz mümkün değil. Bu sorunla ilgili olarak hiç şüphesiz Yunanistan ile Türkiye arasında devam eden istikşafi görüşmelerin devam etmesinin sakınca görmemekle birlikte, Milli Savunma Bakanı tarafından Yunan Savunma Bakanı\'na aynı şekilde mukabil edilmelidir. Bütün dünya bilmektedir ki 18 ada ve adacık egemenliğin kime ait olduğu henüz netleşmemiş, bir uluslararası anlaşmayla belirlenmemiş adacıklar. Bu aidiyeti belirsiz ada ve adacıkların keyfi bir tutumla Yunanistan tarafından işgal edilmesi Türkiye\'nin bölgede aczini, güçsüzlüğünün işaretidir. Ayrıca Ege Denizi\'nde aidiyeti belli olmayanlar değil, kıta sahanlığı, hava sahası sorunlarımız sürmektedir. Başta Bulamaç, Eşek, Koyun adası olmak üzere 18 ada ve adacığa Yunan işgaline karşı hükümeti bir milli duruş sergilemeye , yerlilik ve milliliği burada ispat etmeye çağırıyoruz. Bu konuda, buna benzer konularda hükümetle her zaman bir işbirliği , güç birliği ve hükümetin atacağı adımların tümünün, tamamının arkasında olduğumuzu kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz\"

\"TAŞERONUN KHK İLE GELMESİ ELİMİZİ ZORLAŞTIRIR\"

Engin Altay, taşeron işçilere kadronun KHK ile verileceğine ilişkin bir hatırlatma üzerine \" Taşeron düzenlemesinde adaletsizliklerin, eşitsizliklerin olacağını ön görüyoruz. KHK ile gelmesi bizim Anayasa\'ya aykırılık noktasında elimizi zorlaştırır. Kanun teklifiyle, gelsin hukuki, adil gelsin. Şu anda Türkiye\'de sendikalı işçi hakkı neyse, taşeron işçisinin o hakkı almasını istiyoruz. Böyle bir teklifi buyursunlar, getirsinler, söz veriyoruz iki saat içinde geçmesi için tüm desteğimizi veririz\" dedi.