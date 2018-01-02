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Politika

Engin Altay: Keşke Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun bindiği kayığa binip, 16 Temmuz sabahı Ankara'da olabilseydi

  Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bay Kemal'in kayığı'  ifadelerini anımsatarak "Kılıçdaroğlu, bir kayığa bindi

02 Ocak 2018 19:40

 

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \"Bay Kemal\'in kayığı\'  ifadelerini anımsatarak \"Kılıçdaroğlu, bir kayığa bindi. 16 Temmuz sabahı Boğaz köprüleri kapalı olduğu için Ataköy\'den kayığa binerek Pendik\'e geçip, TBMM\'deki oturuma yetişmek için bindi. Keşke Erdoğan da o oturuma yetişmek için Kılıçdaroğlu\'nun bindiği kayığa binip 16 Temmuz sabahı Ankara\'da, TBMM\'de olabilseydi\" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gerilim politikasından beslendiğini iddia ederek \'Bay Kemal\'in kayığı\' ifadelerini anımsatarak şöyle devam etti: \"Erdoğan\'a yeni yılın ilk mesai gününde, artık gerilim politikalarından vazgeçmesini ve 80 milyon vatandaşımıza karşı asli görevlerini yapmak için kafa yormasını tavsiye ediyoruz. Erdoğan, bu kafayı ve anlayışı değiştirmezse çok yakında AK Parti ile kavga eden bir Erdoğan ile de karşı karşıya kalacağız. Erdoğan\'ın, geriye dönüp, birlikte yola çıktığı kişilerin nerelere savrulduğuna bakması gerekiyor. AK Parti\'nin ilk kurulduğu zamanlarda \'Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdullatif Şener ve Erdoğan Mahşerin dört atlısı yola çıktı.\' denildi. Bunlardan üçü, yollarını Erdoğan ile değil, demokrasi karşıtlığı, tek adam mantığıyla ayırdı. Metal yorgunluğu olan AK Parti değil Erdoğan\'dır. İç muhasebe, özeleştiri yapması gereken AK Parti değil Erdoğan\'dır.  Bay Kemal\'in kayığına birlikte yola çıktığı arkadaşlarının bindiğini itham ediyor. Keşke binseler. Onlar o kayığa binerse Kılıçdaroğlu\'nun kayığına binmiş olmaz, demokrasi, adalet ve hukukunun kayığına binmiş olurlar. Onlar otokrasi ve despotizm kayığında daha fazla vicdanlarını kanatmamak için yollarını ayıranlardır. Kılıçdaroğlu, bir kayığa bindi. 16 Temmuz sabahı Boğaz köprüleri kapalı olduğu için Ataköy\'den kayığa binerek Pendik\'e geçip, TBMM\'deki oturuma yetişmek için bindi. Keşke Erdoğan da o oturuma yetişmek için Kılıçdaroğlu\'nun bindiği kayığa binip 16 Temmuz sabahı Ankara\'da, TBMM\'de olabilseydi. 15 Temmuz gecesi, Meclise ilk gelenler CHP\'li milletvekilleridir. Sayın Kılıçdaroğlu\'nun 15 Temmuz hain darbe girişiminin başladığı andan TBMM kürsüsüne çıktığı ana kadar nerede olduğu, ne yaptığı bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı, sen neredeydin, 4 gün Meclise niye gelmedin? Çık hesabını ver. 80 milyonun gözünün içine baka baka yalan söylemek, muhalefeti karalamak müfteriliktir. Kılıçdaroğlu ne hangarda ne tünelde saklandı. Dördüncü günde de bir Cumhurbaşkanı ortada görünmüyorsa korkak odur, korkan Kılıçdaroğlu değildir.\"  


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