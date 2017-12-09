ENGİN ALTAY: "DELİL KARARTILACAK DİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAK, BİR HUKUK GARABETİDİR"

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

CHP\'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin İçişleri Bakanlığı\'nın kararı ile görevinden uzaklaştırmasının ardından, CHP\'liler ve Ataşehir\'liler belediye binası önüne akın etti. Aralarında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay\'ında olduğu CHP\'liler Battal İlgezdi\'yi yalnız bırakmadı.

ALTAY: BUGÜN YAŞANANIN TAM ADI ŞUDUR; YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRMAK İSTEMEKTEDİR

Belediye önünde toplananlara hitap eden İlgezdi\'nin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay\'da bir konuşma yaptı. Yaşanan sürecin CHP\'yi itibarsızlaştımaya yönelik olduğuna değinen Altay, \"Bu ülkeye adalet, demokrasi ve özgürlüğü getirmek için buradayız. Yollardayız, yılmayacağız. Battal İlgezdi 2009 yılının Mart ayından beri Ataşehir halkına hizmet ediyor. Bütün Ataşehirliler bilir ki yaklaşık 9 yıldır Ataşehir belediyesinde personelden çok İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Sayıştay denetçileri, Cumhuriyet Başsavcıları bu binada oturmuştur. Denetim yapmıştır. Orta yerde hiçbir somut bulguya, en ufak bir suiistimale ve suç unsuruna rastlanılamamıştır. Bugün yaşananın tam adı şudur; yavuz hırsız ev sahibini bastırmak istemektedir. Yavuz hırsızın ev sahibini bastırmasına ne Ataşehirliler ne de Türkiye izin vermeyecek. Böyle ucuz, böyle sıradan gerekçelerle ne CHP\'yi ne de tek CHP\'liyi itibarsızlaştıramazsınız. Olmayan delil kararmaz. Gerekçe delillerin karartılması üzerine kurulmuş. Gülünç, komik bir gerekçe. Herkes bilir ki, delil karartma süreci soruşturma aşamasındadır. Bu süreçten sonra, delil karartılacak diye başkanı görevden uzaklaştırmak, bir hukuk garabetidir. İdari skandaldır. Bu skandala seyirci kalmayacağız. İçişleri Bakanlığı\'nın sayısız müfettişleri, Cumhuriyet savcıları, yerel mahkemeler ve en son Danıştay Ataşehir Belediyesi\'ni ve Battal İlgezdi ile ilgili açılan bütün soruşturmaları temiz, yok bir şey diyerekelinin tersi ile itti. Şimdi kendi devlet müfettişlerine güvenmeyenler, delil karartılır diye başkanı görevden almaya kalkışmakla, Ataşehir halkının iradesini gasp etmiş olmaktadır\" şeklinde konuştu.

CANPOLAT: CHP\'YE SALDIRI VARDIR, CHP BU SALDIRI KARŞISINDA SESSİZ KALMAYACAKTIR

Altay\'ın ardından ise CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat söz aldı. Canpolat, görevden uzaklaştırmanın siyasi bir operasyon oludunu belirterek, \"Bütün genel merkez yöneticilerimiz, parti sözcümüz, yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcımız ve milletvekillerimizin tamamı buraya geliyor. Bizim belediyelere yönelik bir operasyon yapacakları dedikodusunu günlerdir yapıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Ak Parti\'nin gidişi,çöküşü hızlandıkça saldıracak, etkisiz hale getirecek alanlara aramaya başladı. Ataşehir belediye başkanımız tam üç yıl önce İl Başkanımız Murat Karayalçınla beraber basında ve kamuoyunda kendi ve ailesi hakkında çıkan dedikodulardan dolayı, kendisini Cumhuriyet savcılığına bizzat giderek, şikayet etmiştir. 3 yıldır ve her gün müfettişlerin olduğu, hem Ataşehir\'de hem diğer belediyelerimizde her gün müfettişler boza pişiriyor. Siz ne yaparsanız yapın, belediyelerimizin başarısını , İstanbul\'daki başarıyı, referandumda 5 milyona yakın \'Hayır\' oyunu geri döndürme anlayışına sahip değilsiniz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Ak Parti\'nin içinde bulunduğu kaosu biliyoruz. Dış politikada çökmüş, içeride sokağa çıkamayacak noktada olan Ak Parti, bizim belediyelere ve arkadaşlarımıza saldırmaya devam edecektir. Bu saldırılarınız boşunadır. Çünkü bu saldırının temelinde siyasi saldırı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi\'ne saldırı vardır. CHP bu saldırı karşısında sessiz kalmayacaktır\" dedi.

Belediye önünde bekleyiş devam ederken, saat 22.30\'da CHP\'li milletvekilleri ve parti üyelerinin katılımı ile geniş bir değerlendirmede bulubnacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Altay\'ın açıklamaları

-Canpolat\'ın konuşması

-Genel ve detaylar