Engin Altan Düzyatan'a zorla getirme kararı

Aralarında çok sayıda ünlü isimin bulunduğu 58 kişinin sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davada, çağrıldığı halde duruşmaya gelmeyen tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 57 kişinin başta Instagram ve Twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek ‘para koparmak amacıyla şantaj’ yaptığı iddia edilen 3’ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Duruşmada, 2 sanığın tahliyesine karar verilirken; tanık sıfatı bulunan oyuncu Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.