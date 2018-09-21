Engin Altan Düzyatan: Ülkede insanlar sıkıntıdaysa biz de fedakarlık göstereceğiz

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yapımcıların dizi oyuncularının ücretlerinde indirime gidebileceği haberleriyle ilgili "Ülkede insanlar sıkıntıdaysa biz de fedakarlık göstereceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Geçtiğimiz sezon diziden bölüm başına 150 bin lira kazandığı açıklanan Engin Altan Düzyatan, son dönemde yapımcıların, oyuncuların bölüm ücretlerinde indirime gideceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Düzyatan "Ülkede insanlar sıkıntıdaysa biz de fedakarlık göstereceğiz diye düşünüyorum. Sonuçta ülkenin önemli bir kısmında maddi sıkıntı yaşanıyorsa biz de kemer sıkacaksak o gereken kemeri sıkacağız" diye konuştu.