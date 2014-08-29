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Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar evlendi, Özge Özpirinçci TT oldu

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar hayatını Hayal Kahvesi Çubuklu 29'da gerçekleşen nikah töreni ile birleştirdi

29 Ağustos 2014 14:07

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile sosyetenin tanınan simalarından Neslişah Alkoçlar dünya evine girdi. Çiftin Hayal Kahvesi Çubuklu 29'daki nikah töreninde şahitliklerini Şadan Kalkavan, Atilla Özhamarat, Alpay Düzyatan ve Basri Vardarlı yaptı. Düzyatan’ın eski nişanlısı Özge Özpirinççi’yi ise hayranları Twitter’da yalnız bırakmadı. Birçok destek mesajıyla birlikte Özge Özpirinççi Twitter’da TT oldu.  

Sayit Durmaz’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, nikah memurunun evlilik sorularına Neslişah Alkoçlar, "Sonsuza kadar evet" şeklinde cevap verirken, Engin Altan Düzyatan "Evet" demekle yetindi. Gerçekleşen nikah sonrası yeni evlenen çift basın mensuplarına poz verdi. Engin Altan Düzyatan gelini altınından öptü. Düğünün yapıldığı saatlerde sosyal medyada Düzyatan'ın eski nişanlısı Özge Özpirinçci'nin hayranları ard arda mesaj paylaşmaya başlayınca TT listesine girdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

Damla: Özge ÖZpirinçci "kalkın nikahı basmaya gidiyoruz" dese, 1 dakika düşünmem giderim.

Elif: Herkes uyuduysa Özge Özpirinçci için ağlayacağım…

Çağnur Denişik: Kendi kendime "Gül gibi kızın 5 senesini yedin!!" diye dolaşıyorum. Özge Özpirinçci'nin kendisi bile bu kadar içlenmedi ya.

Nrjnt: Özge Özpirinçci sen üzülme arkandayız...

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