Engin Altan Düzyatan hamburgerden mahkemelik oldu

Oyuncu Engin Altan Düzyatan gazetecilerle müşteriler arasında çıkan kavgada tanık olarak ifade verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ı geçtiğimiz aylarda İstanbul Baltalimanı'ndaki bir büfede hamburger yerken görüntüleyen iki gazeteci, mekânda bulunan üç müşteri ile birbirine girdi.

Adliyeye taşınan olay, 15 Ocak'ta yaşandı. Düzyatan, Baltalimanı'nda bulunan bir büfe önünde yemek yiyordu. İki muhabirin kendisini görüntülemeye çalıştığını fark eden ünlü oyuncu, "Arkadaşlar, bir hamburger yiyip kalkacağım. Lütfen görüntü almayın" diyerek uyardı. Muhabirler görüntü almaya devam edince Düzyatan hesabı ödeyerek kalkmak istedi.

Tam bu esnada ünlü oyuncunun yanındaki masada oturan İlker S., Fatih K. ve Ömer İ., durumdan rahatsız oldukları için muhabirleri sert bir dille uyardı. Fakat görüntü alma tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

İki muhabir, kendilerini darp eden üç şahıstan şikayetçi olurken, olayın mağduru olduklarını ifade eden üç kişi de muhabirlerden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, bilgi sahibi olarak ünlü oyuncu engin altan düzyatan'ın ifadesine başvuruldu.

Düzyatan, bir büfede yemek yediğini, kendisini görüntülemeye çalışan kameramanı fark edince olay yerinden uzaklaşmak istediğini, kameralardan rahatsız olan üç kişinin tartışmaya başladığını ve olayın kavgaya dönüştüğünü ifade etti. Kimseden şikâyetçi olmadığını belirten Engin Altan Düzyatan, kendisine herhangi bir darp ve ya hakarette bulunulmadığını kaydetti. Mahkeme ilerleyen günlerde görülecek.