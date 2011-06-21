-ENGİN ALAN'IN MAZBATASINI AVUKATI ALDI İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandığı sırada milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın mazbatasını avukatı Ayhan Nacak aldı. MHP'den İstanbul milletvekili seçilen Alan'ın avukatı Nacak, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek, İl Seçim Kurulundan müvekkilinin mazbatasını aldı. Nacak, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mazbatanın bir örneğiyle birlikte müvekkilinin tahliyesi için başvuruda bulunacaklarını bildirdi. Mahkemenin tahliye kararı vermemesi halinde tavırlarını ne olacağı sorulan Nacak, ''Onu düşünmek bile istemiyorum. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum'' dedi. Alan'ın milletvekili seçilmesi nedeniyle heyecanlı olup olmadığı sorulan Nacak, ''Herhangi bir heyecanı yoktu. Kendisi zaten özel eğitimli biri olduğu için olayı makul karşıladı'' diye konuştu. Engin Alan'ın moralinin nasıl olduğu da sorusuna Nacak, ''Morali hiç bozulmadı ki. Kendisi her zaman çok rahat'' yanıtını verdi. Nacak, mahkemenin en kısa sürede kararını vereceğini beklediklerini kaydetti. Sebahat Tuncel'in durumunun örnek gösterilip gösterilmediği yönündeki bir soru üzerine de Nacak, şunları söyledi: ''Biz dilekçemizde onu örnek göstermedik. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği emsal bir karar var, ama biz örnek göstermedik. Bağımsız yargı kararını verecektir. Hepimiz ona saygılı olmamız lazım''