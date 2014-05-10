Engin Alan'ın kızından Bahçeli'ye sert sözler

Balyoz davası hükümlüsü MHP Milletvekili Engin Alan'ın kızı Tülin Alan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Engin Alan ile PKK terör örgütüne üyelikten mahkûmiyet almış HDP eşbaşkanı Sebahat Tuncel'i terazinin iki kefesine koyup beraberce ele alma gafleti siyasi ve ahlaki açıdan mahsurludur" açıklamasına tepki gösterdi.

Bir tane babam var

Tülin Alan, babasının hapisten kurtulması için yeni bir umut olacak kanun düzenlemesiyle ilgili Bahçeli'nin yaptığı bu açıklamaya, "İçeride olan Tuncel dışarı çıkmasın diye Engin Alan da onunla hapiste çürüsün... Pardon, Tuncel dışarda, Engin Alan hapisteydi değil mi. Engin Alan kalsın hapiste, onunla gurur duyun! Valla kusura bakmayın, benim bir tane babam var! BDP'linin olduğu Meclis'e de girmeyin o zaman" diyerek sert tepki gösterdi.

Riskler var

Bahçeli, TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından içerideki milletvekilleri için hazırlanan kanun teklifini, "Teklif; İmralı canisinin milletvekili olmasına adeta vize, PKK’nın dağ kadrosunun siyasete kaydırılmasına adeta yeni bir imkân getirme risklerini ihtiva etmektedir" diyerek değerlendirmişti.