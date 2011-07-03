-ENGİN ALAN'IN ACI GÜNÜ ANKARA (A.A) - 03.07.2011 - ''Balyoz Planı'' davasından tutuklu MHP İstanbul Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan'ın damadı emekli Albay Yılmaz Çetin için Kocatepe Camisinde askeri tören düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Çetin'in ailesi, Kocatepe Camisinin avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve eşi Nurdan Koşaner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ve eşi Şule Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ile eşi İclal Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner, ''Ergenekon'' davası sanıklarından emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Korkut Eken, MHP genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Emin Haluk Ayhan ile garnizondaki bazı subay ve astsubayların yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Aileye taziye dileklerini ileten Devlet Bahçeli daha sonra Çetin'in naaşının bulunduğu yere gelerek dua etti. Öğle namazının ardından Çetin için cenaze namazı kılındı. Daha sonra askerlerin omuzuna alınan Çetin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kocatepe Camisi önünde bekleyen top arabasına konuldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner, diğer kuvvet komutanları ile törene katılan subay ve astsubaylar önlerinden askerlerin omuzlarında geçirilen naaşı askeri selamla uğurladı. Daha sonra askeri cenaze arabasına konulan Yılmaz Çetin'in cenazesi Gölbaşı Mezarlığında toprağa verildi.