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Engin Alan’dan Necdet Özel’e: Herkes tutuklandı bir tek sen tutuklanmadın

Engin Alan: Yapılan yargılamalar, alınan kararlardan sonra, bu saatten sonra donanmaya komuta etmek için ancak İDO’dan kaptan bulabilirler

23 Ekim 2013 12:11

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in Balyoz davasıyla ilgili “düşüncelerimi basın yolu ile kamuoyu ile paylaşmayı doğru bulmadığımı düşünüyorum” sözlerine, Balyoz mahkumiyeti Yargıtayca onaylanan Sincan Cezaevi’ndeki MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan’dan sert yanıt geldi. Alan, “Balyoz’un bir kelimesi doğruysa 100 yıl yemeye razıyım, dinimden milliyetimden vazgeçmeye hazırım. 237 tane Türk subayını koyun gibi boğazladılar. O dönem Harp Akademileri’nde görev yapan herkes tutuklandı, Deniz Harp Akademisi, Hava Harp Akademisi komutanları, yardımcıları, kurmay başkanları hepsi tutuklandı bir tek Kara Harp Akademisi Komutanı dışarıda kaldı. O komutan Orgeneral Necdet Özel’dir” dedi.

Alan, dün ziyaretine giden CHP Cezaevi İnceleme Komisyonu üyeleri Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Muğla Milletvekili Nurettin Demir ile sohbet etti. Milletvekilleri, basına açıkladıkları tutuklu milletvekillerini raporunu Alan’a ve aynı cezaevindeki CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’a sundu. Milletvekillerinden alınan bilgiye göre Alan, ziyaretten birkaç saat önce açıklama yapan Özel’in sözlerine tepki gösterdi. Hürriyet’te Bülent Sarıoğlu imzasıyla yer alan habere göre Alan şunları söyledi:

 

İDO’dan kaptan bulurlar

 

“Balyoz davası Hitler’in Nazi mahkemelerinden farksızdır. Yapılan yargılamalar, alınan kararlardan sonra, bu saatten sonra donanmaya komuta etmek için ancak İDO’dan kaptan bulabilirler. Deniz Kuvvetleri’nin en başarılı 20 kurmay albayını, geleceğin bütün başarılı komutanlarını tek tek doğradılar. Bu öyle bir komplo ki, Türk askerine fuhuşçu bile dediler, fuhuş yapan, darbe yapan, terörist olan konumuna getirdiler. Balyoz kararıyla 300’e yakın vatan evladını diri diri boğdular.

Öbür tarafta paşa mısın vekil misin diye sormazlar. Genelkurmay Başkanı mısın diye de sormazlar. Adam mısın diye sorarlar. Öbür tarafta hesap verirken benim hesabım kolay olacak. Ancak dini kullanıp iftira edenler, hile yapanlar, haksızlık yapanlar hesabını kolay görecekler mi onlar bir düşünsün. Ben bu dünyada hesap veriyorum onlar öbür dünyadaki hesabı oturup düşünsünler. Hükümet girdiği bu yoldan üç harf vererek kurtulacağını sanmasın, asıl turbun büyüğü heybede.

 

Kandırıldı mı?

 

Genelkurmay Başkanı’nın ‘Ben bu görevi kabul ettim, sizin için iyi olacak’ diye Balyoz tutuklularını oyaladığı anlaşılıyor. Bu açıklamayı yapacağına kandırılıp kandırılmadığını açıklasın. Eğer bu komutanları kandırmadıysa, eğer kendisi kandırıldıysa, anahtarları teslim eder, ‘Beni kandırdınız’ der. Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner’in istifası onurlu bir davranıştır. Ama Özel’in açıklamaları doğru olmamıştır.”

Hürriyet’te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayınız

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