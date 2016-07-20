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15 Temmuz Darbe Girişimi

Engin Alan: Darbe teşebbüsü alçaklıktır; halk doğru tepkiyi verdi

""Bu darbe teşebbüsü, bu ülkeye, bu millete, silahlı kuvvetlere yapılmış en büyük ihanettir"

20 Temmuz 2016 00:19

Balyoz davası kapsamında 3 yıl 8 ay tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden eski MHP İstanbul Milletvekili emekli korgeneral Engin Alan, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine ilişkin "Bu darbe teşebbüsü, bu ülkeye, bu millete, silahlı kuvvetlere yapılmış en büyük ihanettir. Tam bir alçaklıktır" dedi.

Darbe girişimini alçaklık olarak değerlendiren Alan, "Bu darbe teşebbüsü, bu ülkeye, bu millete, silahlı kuvvetlere yapılmış en büyük ihanettir. Tam bir alçaklıktır." diye konuştu.

Olay sonrası görevde olan komutanları arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirten Alan, "Bu size yapılan namussuzluktur. Alnınızdan öpüyorum" dediğini aktardı.

Alan, "Halkın verdiği tepki doğru. Bunu yapanlar bu ülkeye gelmiş geçmiş en büyük alçaklardır" ifadelerini kullandı.

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