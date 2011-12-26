Engin Akyürek Best Model adayıyla görüntülendi

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3 aydır birlikteler

Rol aldığı diziler sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen ve adı Beren Saat’le aşk dedikodularına karışan Engin Akyürek sevgilisiyle Şişli’de bir pizzacı çıkışında görüntülendi.Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varmayan ikili, yağmurlu havada şemsiyelerinin altında uzun uzun sarılıp öpüştü.Milliyet'in haberine göre; daha sonra el ele Şişli’nin arka sokaklarında kaybolan yeni sevgililer üç aydır birlikteler.İkilinin ilişkisinin Cansu Taşkın’ın konuk oyuncu olarak ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’de yer almasının ardından başladığı söyleniyor.