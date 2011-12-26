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Engin Akyürek Best Model adayıyla görüntülendi

'Fatmagül’ün Suçu Ne?' dizisinin ‘Kerim’i Engin Akyürek, Best Model yarışmasının adaylarından...

26 Aralık 2011 02:00

T24 - ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin ‘Kerim’i Engin Akyürek, Best Model yarışmasının adaylarından 20 yaşındaki Cansu Taşkın’la kameralara yakalandı.



Rol aldığı diziler sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen ve adı Beren Saat’le aşk dedikodularına karışan Engin Akyürek sevgilisiyle Şişli’de bir pizzacı çıkışında görüntülendi.

Fotoğraflarının çekildiğinin farkına varmayan ikili, yağmurlu havada şemsiyelerinin altında uzun uzun sarılıp öpüştü.


3 aydır birlikteler

Milliyet'in haberine göre; daha sonra el ele Şişli’nin arka sokaklarında kaybolan yeni sevgililer üç aydır birlikteler.

İkilinin ilişkisinin Cansu Taşkın’ın konuk oyuncu olarak ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’de yer almasının ardından başladığı söyleniyor.


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