Engelsizizmir Kongresi'nde engellilere iş imkânı sağlanacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sorunlarına çözüm üretmek için hayata geçirilen Uluslararası Engelsizizmir Kongresi ve Fuarı\'nın üçüncüsü, \'Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam\' ve \'İş\'te Ben de Varım\' temasıyla başladı. 3 gün sürecek olan fuarda, engelli istihdamı ve iş olanaklarının artırılması konuları üzerinde durulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3\'üncü düzenlenen Uluslararası Engelsizizmir Kongresi ve Fuarı, Fuar İzmir\'de başladı. 1-3 Kasım tarihleri arasında devam edecek fuar ile engelli bireylerin iş hayatında daha fazla yer almaları amaçlanıyor.

İZMİR ENGELLİ FARKINDALIK MERKEZİ\'NDE 10 BİN KİŞİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Fuarın açılışında konuşan Engelsizizmir Kongresi Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem, kongreleri yapmalarındaki temel nedenin, engelli bireyleri, kentin gündeminde tutmak olduğunu söyledi. Bu çalışmaları yaparken ortak akla ihtiyaç duyduklarını ifade eden Levent Köstem, Avrupa ülkelerinde engelli bireylere yönelik yapılan çalışmalara değindi. Yapılan kongrelerde, ortaya çıkan sonuçlara göre kongrenin 7 yıllık sürecini planlamaya çalıştıklarını ifade eden Köstem, İzmir Engelli Farkındalık Merkezi\'nde 10 bin kişinin eğitim gördüğünü söyledi. Engelli bireylerin hayata katılmasının önemi de değinen Köstem, \"Birçok çalışma yaptık ve bu çalışmaları yaparken amacımız engeliler ile ilgili farkındalık yaratmaktı. Engelli bireylere \'Siz bu parayı alarak evinizde oturun\' demeyeceğiz. İş bulmalarının önünü açmalıyız. Bu fuarda engelli bireyleri işe almak için firmalar ile birebir görüşmeler olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda çok güzel çalışmalar yaptı. Büyükşehir\'in bu konuda diğer belediyelere de sanırım yardımcı olacak\" diye konuştu.

\'600\'ÜN ÜZERİNDE ENGELLİ İSTİHDAM EDİYORUZ\'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da geçmişte yerel yönetimlerin engellilere yönelik bur tür çalışmalar yapmadığını belirtti. Yerel yönetimlerin eskiden yalnızca çalışanların maaşlarını ödemek için çabaladıklarını kaydeden Aydoğan, \"Eskiden bu tür çalışmalar yapmak aklımıza bile gelmezdi. Bu işin amiral gemisi Büyükşehir Belediyesi. Çalışmalar yapmak için büyük kaynak ayırdık, bundan çok mutluyuz. Bundan sonra da herkes yapabileceği kadar yapmalı ve katkı koymalı\" dedi. Büyükşehir Belediyesi\'nin engelli kadrosunun 490 olduğunu, ancak kendilerinin 600\'ün üzerinde engelli bireyi istihdam ettiklerini ifade eden Sırrı Aydoğan, \"Merkezi hükümetin yaptığı yardımlar var, ancak önemli olan engelli bireylerin istihdamı. Engelli bireyler üretime katıldığı zaman, aileleri de mutlu olacak biz de mutlu olacağız\" dedi.

\"İŞKUR DESTEĞİ İLE ENGELLİ BİREYLERE İŞ İMKANI SAĞLANACAK\"

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim gören engelliler hem çaldı hem de dans etti. Engelli bireylerin gösterisi, büyük alkış aldı.

Uluslararası Engelsizizmir Kongresi ve Fuarı\'nda, Amerika, Avrupa ve Türkiye\'den engelli çalışmalarıyla dikkat çeken isimler, seminerlere katılacak. İŞKUR desteği ile yapılacak \'İş\'te Varım Zirve Alanı\'nda 88 firma, engelli bireylerle iş görüşmeleri yapacak. Sanayi, yemek, inşaat, tekstil gibi birçok dalda firmanın bulunacağı organizasyonda yeni istihdam alanları yaratılacak. Fuarda çeşitli ilçe belediyeleri, engelli hizmetleri bulunan firmalar gibi toplamda 37 katılımcı yer alacak. Engelli bireyler, kurulan stantlarda ürünleri inceleme, hizmetlerden haberdar olma şansı yakalayacak.



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