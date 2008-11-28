Engelsiz yarınlar için EYAF'08

Bu yıl, ilk kez 03-06 Aralık 2008 tarihlerinde İstanbul Expo Center’da düzenlenecek olan Engelsiz Yaşam Fuarı (EYAF), Dünya Engeliler Günü’nde kapılarını açacak.



Bu yıl, ilki 03-06 Aralık 2008 tarihlerinde İstanbul Expo Center’da düzenlenecek olan Engelsiz Yaşam Fuarı (EYAF), engellilerin veya engelli yakınlarının bilgi sahibi olmalarını sağlamak, yerel yönetimlere engelliler için yaptıkları mimari ve kentsel düzenleme ve faaliyetlerle ilgili destek sağlamak, yeni girişimleri teşvik etmek, sivil toplum kuruluşları arasında etkileşimi güçlendirerek sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına destek sağlamak amacıyla Dünya Engeliler Günü’nde kapılarını açacak.



Ülkemiz nüfusunun %12.29’unu engellilerin oluşturduğu günümüz şartlarında gelişmiş ülkelerde tasarlanan ve üretilen birçok çözüm, teknoloji ve ürün ya da hizmetlere zahmetsizce engellilerin ulaşmasını sağlayacak aktif referans noktaları bulunmamakta. Engelsiz Yaşam fuarı, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin kendileri için üretilen ürün, teknoloji ve hizmetlere daha kolay sağlamak hedefiyle gerçekleştirilecek.



Ulusal ve uluslararası ölçekte engellilere özel ürün, teknoloji ya da hizmet sunan kuruluşların tek çatı altında toplanacağı Engelsiz Yaşam Fuarı, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla güçlü bir kamuoyu oluşturarak engelliler adına çözüm üretilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Daha ayrıntılı bilgi için: engelsizyasamfuari.com









