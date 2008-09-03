'Engelsiz' medya buluşması

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında yaşayan, fiziksel ve toplumsal engellere rağmen mesleki yaşamını sürdürmekte olan medya çalışanlarını bir araya getirmek amacıyla 11–12 Ekim 2008 tarihleri arasında İstanbul’da Bilgi Üniversitesinin katkıları ile Uluslararası Engelsiz Medya Buluşmasını gerçekleştirecek.



Etkinliğe ülkemizin seçkin ve alanında uzman medya çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluş yöneticileri, akademisyenler ve bürokratlar katılacak.



Ayrıca Danimarka, İngiltere, ABD, Uganda, Fransa ve Yunanistan’dan engelli medya çalışanları da deneyimlerini ve çalışmalarını paylaşacaklar.



Etkinliğin amacı; ulusal ve uluslararası engelli medya çalışanlarının sorunları, medyada engellilerle ilgili haberler ve nitelikleri, engellilerin medyada görünürlüğü ve sosyal yansımaları, tanıklılıklar, medyada istihdam vb. konularda bilgi paylaşımı ve çözüm önerileri geliştirmek.



Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen etkinliğimizin sonuç bildirisi medya alanında önemli sorunları ve çözümlerini ortaya koymada etkin bir rolü olacak.



Etkinlik Tarihi : 11–12 Ekim 2008



Yer : Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü BS 2 Salonu



Kurtuluş deresi cad. No:47 Dolapdere-İST.



Düzenleyen : Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği







Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 1998 yılından bu yana; öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik özürlülerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarında çalışmalar yapmaktadır. TOFD başarılı ve yaygın çalışmaları nedeniyle 03.05.2004 tarih ve 2004/7252 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsündedir. Derneğimiz özürlülerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla çok sayıda projeyi başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Derneğimizin birincil hedeflerinden biri yeni oluşabilecek kalıcı sakatlıkların önlenmesi ve toplumun bu alanda bilgilenmesini sağlamaktır.



Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği



Tel.:0212.661 16 61



Fax.:0212 661 88 32



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