'Engelsiz mağaza' açıldı

Süvari giyim mağazası geniş koridorlar, alçak raflar, büyük kabinler, rahat kasa ve işaret dili ile engelli iletişimi eğitimi almış çalışanları ile “engelsiz” bir mağaza oluşturmayı hedefliyor. Kasiyerin de fiziksel engelli olduğu mağazada görme engelliler için ürünlerin rengini belirten sesli renk okuyucu yer alıyor.

Mağazaya giren bir tekerlekli sandalyeli kimsenin yardımı olmadan 2,20 metre genişliğindeki koridorlarda rahatça dolaşabiliyor. 1,35 metre yüksekliğindeki raflardan istediğini alabiliyor. Kıyafetleri rahatça kabinlerde deneyebiliyor. Hesap ödeyeceği zaman da tekerlekli sandalyenin içine girebileceği alçak bir masa düzeneği kurulmuş. Böylece engelli uzaktan elini uzatarak, bağırarak ücretini ödemek zorunda kalmıyor. Bianet’te yer alan haber şöyle:

‘Bir ürünü üç kez değiştirmek zorundayız’

Fiziksel engelli Yunus Akıncıoğlu, "Kıyafetlerimizi emanet gibi satın alırız, deneyemediğimiz için mutlaka birkaç kez değiştiririz" dedi.

"Zaten mağazalara rampası olmadığı için girmek mümkün olmuyor. Girsen dahi hep sıkışık koridorlarda sandalye ile rahatça gezemiyorsun. Ürünlere ulaşman mümkün olmuyor. Kıyafetlerini zaten denemen imkansız. Kabaca tahminlerle alıyoruz. Sonra da hep değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yani bir mağazaya en az üç kez gelmek zorundayız."

Mağazada sadece fiziksel engeller kaldırılmamış. Şirketin bütün kadrosuna ve mağaza çalışanlarına işaret dili ve engelli iletişimi verilmiş.

Engelli iletişimi aslında Türkiye'de hiç bilinmeyen bir alan. Yani bir engelli müşteri geldiğinde çalışan onu nasıl karşılamalı, nasıl iletişim kurmalı?

İşaret dili bilen çalışanlar

Mağaza çalışanı Yasin Topuzoğlu, bir ayda işaret dilini öğrenince bitecek sanmış. "Öyle değilmiş, esas bize engelli iletişimi verdiklerinde her şey değişti. Bütün bildiklerimizi unutup. Her şeyi sil baştan öğrendik" diyor.

"Eskiden hep acıma duygusu ile baktığımız engellilerle sıradan iletişim kurmayı öğrendik. Ve gördük ki onlara asıl engel bizmişiz. Müşterinin engel durumuna göre ona nasıl yardımcı olacağımızı öğrendik."

Küçük mimari dokunuşlar yetti

Engelsiz mağaza fikrinin sahibi Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu, engellilerin tüm hayata katılımı için bu fikri geliştirdiklerini söyledi.

"Engelsiz erişim için kamu idarecilerinin dışında özel sektöre de sorumluluk düşüyor. Birçok markaya gittim ama kimse ilgilenmedi. Oysa çok basit bir iş, çok küçük mimari dokunuşlarla tüm mağaza engelsiz hale geldi. Esas dönüşüm ise çalışanlara verdiğimiz eğitimle sağlandı. Çünkü sadece mimari engelleri kaldırmak yetmiyor. Zihindeki engeller de kalkmalı."

Mall Of İsanbul alışveriş merkezinin içinde yer alan Süvari engelsiz mağazası ayırca alışveriş katına akülü sandalyeler için şarj dolum noktaları da koymuş. Engelsiz mağazasının bir şubesi de Diyarbakır'da açıldı. Diğer şubeler de yolda. (NV)