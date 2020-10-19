Engelsiz Filmler Festivali kapsamında ödüller sahiplerini buldu

Herkesin kültürel yaşama eşit katılım hakkına sahip olduğu gerçeğinden yola çıkan ve sekizinci yılında pandemi nedeniyle sinemaseverleri 12-18 Ekim tarihleri arasında eff2020.muvi.com adresinde buluşturan Engelsiz Filmler Festivali’nin, dün akşamki ödül töreninde ”Engelsiz Yarışma”nın en iyileri ödüllerine kavuştu.

Sinemaseverleri 7 gün boyunca çevrim içindeki film gösterimleri, film ekipleri ve aktivistlerle yapılan söyleşilerde buluşturan festivalin ödül töreni de bu yıla özel YouTube üzerinden gerçekleşti.

Açılış konuşması ve sunuculuğunu Festival Yönetmeni Ezgi Yalınalp’in yaptığı ödül töreninde sırasıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve ABD Büyükelçiliği Halkla İlişkiler Müsteşarı Robert Hilton konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Ödül töreninin açılış konuşmasını Festival Yönetmeni Ezgi Yalınalp yaptı. Festivali bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını gölgesinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Yalınalp, “Bir süredir olağanüstü koşullar yaşıyoruz ve gösterimini yaptığımız filmleri sizlere bu koşullarda, bizim de daha önce tecrübe etmediğimiz bir yolla, ulaştırdık” dedi. Festivalin bu yılki film programında kadın yönetmenlerin ağırlıkta olduğu vurgulayan Yalınalp, Festival’de 9 başlıkta 27 kadın 22 erkek yönetmenden 46 filmin sinemaseverler tarafından izlendiğini belirtti ve “Sinema sektöründe birkaç yıldır yükselen ve cinsiyet eşitliği talep eden sesin daha gür çıkması umuduyla” dedi. Bunun yanı sıra “Önümüzdeki yıl tekrardan sinema salonlarında olmayı ve filmleri büyük perdede birlikte izlemeyi umuyoruz ama bu yıl tüm Türkiye’ye erişilebilir bir Festival sunmak her zaman ağırlama fırsatı bulamadığımız yabancı yönetmenlerle söyleşiler yapmak ve bu söyleşileri de yine tüm Türkiye’ye ulaştırmanın bize bir imkan yarattığını düşünüyoruz” diyen Yalınalp, tekrar hep birlikte ve yeni bir normalde, eşit koşullarda şehrin mekanlarını paylaşmayı umduklarını söyledi.

“Engelsiz Filmler Festivali çok önemli bir misyonu yerine getiriyor”

Ödül töreninin bir başka teşekkür konuşması ise Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’tan geldi. “İçinde yaşadığımız bu şartlarda bile bunu mümkün kılan organizatörlere teşekkürlerimi iletmek isterim” diyen Landrut, bu Festival’in hedef kitlesiyle daha da özel bir anlama sahip olduğunu ifade etti. Avrupa Komisyonu olarak engellilerin yaşamış oldukları zorluklara karşı bilinç uyandırmak amacıyla yaptıkları çalışmalar yaptıklarını söyleyen Landrut, bu noktada da Festival’in çok önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

En İyi Senaryo Ödülü: “Kız Kardeşler”

Törende Engelsiz Yarışma Ödülü’nün ilk sahibi En İyi Senaryo, yönetmenliğini ve senaristliğini Emin Alper’in üstlendiği Kız Kardeşler filmi oldu. Ödülü açıklamak üzere yayına bağlanan Engelsiz Yarışma’nın jüri üyesi ve sinema yazarı Kaan Karsan konuşmasında, Engelsiz Yarışma seçkisinin farklı festivallerde yarışan ve ödül alan filmlerden oluştuğunu söyleyerek Festival’in bu filmleri sinemaseverler ile buluşturduğu için çok memnun kaldığını ifade etti. Karsan, En İyi Senaryo ödülünü “Hikayelerinde direnen üç kız kardeşin bir aradalığını coşkulu bir anlatım ve nefes alarak var olan karakterlerle taşra filmi kalıplarını ters yüz ederek anlatan Emin Alper’in Kız Kardeşler’ine veriyoruz” dedi. Ödülün açıklanması sonrasında yapılan bağlantıda filmin yönetmeni Emin Alper, “Pandemi ortamında uzaktan da olsa festivalin bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Engelsiz Filmler Festivali’ne ve bize bu ödülü layık gören jüri üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

En İyi Yönetmen Ödülü: “Deniz Tortum”

Yarışmada En İyi Yönetmen Ödülü ise Maddenin Halleri filmiyle Deniz Tortum’un oldu. Ödülü açıklamak üzere yayına bağlanan Engelsiz Yarışma’nın jüri üyesi ve yapımcı Gökçe Işıl Tuna konuşmasında, Festival’in keyifli ve uyumlu geçtiğini söyleyerek diğer jüri üyeleriyle olan uyumun kendisi açısından keyifli bir Festival geçirmesini sağladığını söyledi. Tuna, En İyi Yönetmen ödülünü “Bir hastaneye kapısından girerek hayatlarımızın ve duygularımızın kapılarını aralayan ve sorgulatan Maddenin Halleri filmiyle Deniz Tortum‘a veriyoruz” dedi. Ödülün açıklanması sonrasında yapılan bağlantıda filmin yönetmeni Deniz Tortum, “Maddenin Halleri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde geçiyor ve sağlık çalışanlarının gündelik hayatını takip ediyor. Filmi çok uzun bir süredir çekiyoruz ve 2015’den beri üstüne çalışıyoruz. Film pandemiyle ilgili olmasa da bu süreçte izleyiciyle buluşmuş oldu. Şu anda canla başla çalışan sağlık çalışanlarına da en içten sevgi ve minnetlerimizi sunmak isterim” dedi.

Deniz Tortum

En İyi Film Ödülü: “Maddenin Halleri”

Engelsiz Yarışma Ödülleri’nden En İyi Film ödülünün sahibi de yine yönetmenliğini Deniz Tortum’un üstlendiği Maddenin Halleri filminin oldu. Ödülü açıklamak üzere yayına bağlanan Engelsiz Yarışma’nın jüri üyesi ve oyuncu İpek Türktan Kaynak konuşmasında, jüri olarak çevrim içi şekilde çok da fazla tartışmadan oy birliği yakaladıklarını ve bu sürecin kendisi için güzel bir deneyim sunduğunu belirtti. Kaynak, En İyi Film ödülünü “Jüri olarak aramızda tartışmaya gerek duymadan En İyi Film ödülünü kurduğu atmosferle yakaladığı gerçeklikleri bütün bir hayat meselemize kurgulayan Deniz Tortum’un Maddenin Halleri filmine veriyoruz” dedi. Ödülün açıklanması sonrasında yapılan bağlantıda filmin yönetmeni Deniz Tortum, “Bu ödülü ekipçe kabul etmek isterim çünkü herkesin çok emeğinin geçtiği bir film oldu. Ayrıca Engelsiz Filmler Festivali’ne hem Maddenin Halleri’ni festivale davet ettiği için, hem filmi erişilebilir kıldığı için, jüriye de bizi bu ödülü layık gördükleri için çok teşekkürler” dedi.

Seyirci Özel Ödülü: “Küçük Şeyler”

Törende Engelsiz Yarışma Ödülü’nün son sahibi ise Seyirci Özel Ödülü’ne layık görülen, yönetmenliğini Kıvanç Sezer’in yaptığı Küçük Şeyler filmi oldu. Ödülü açıklamak üzere yayına bağlanan ve Festival’in ilk yılından itibaren sıkı takipçilerinden biri olan Esra Uz, festivali ilk yılından bu yana sıkı şekilde takip ettiğini ve Engelsiz Filmler Festivali’ni diğer festivallere nazaran daha erişilebilir bulduğunu belirtti ve Seyirci Özel Ödülü’nü “Engelsiz Filmler Festivali 2020 yılının Seyirci Özel Ödülü, bu yıl Küçük Şeyler filminin oluyor” cümlesiyle açıkladı. Ödülün açıklanması sonrasında yapılan bağlantıda filmin yönetmeni Kıvanç Sezer, “Bu ödül, Küçük Şeyler filmi ile aldığım ilk Seyirci Özel Ödülü ve bunu Engelsiz Filmler Festivali’nde almak benim için ayrı bir mutluluk çünkü bu festivalin seyirciye ulaşma biçimiyle bende çok özel bir yeri var. ekipçe kabul etmek isterim çünkü herkesin çok emeğinin geçtiği bir film oldu” dedi.

Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşabilir; Festival’in Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından duyuruları takip edebilirsiniz.