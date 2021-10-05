Puruli Kültür Sanat tarafından çevrim içi ve fiziki olarak dokuzuncu kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, 11-17 Ekim'de yapılacak. Uzun ve kısa metraj filmlerden oluşan 38 filmlik programını sinemaseverlerle buluşturacak festival, tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse ayrıntılı altyazı seçenekleriyle erişilebilir olarak izleyicilerine sunacak.

Festivalin bu yılki programında "Ulusal Uzun Film Yarışması", "Kısa Film Yarışması", "Absürt", "Oditoryum", "Kaleydoskop" ve "Çocuklar İçin" seçkileri yer alacak.

Salon gösterimleri 11-13 Ekim'de Ankara'daki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin çevrim içi gösterimleri ise 11-17 Ekim'de "eff2021.muvi.com" adresinde olacak. Festival filmleri, web sitesinden açıklanan gün ve saatlerde salonda ve çevrim içi platform üzerinden ücretsiz takip edilebilecek. Engelsiz Filmler Festivali’nde film gösterimlerinin yanı sıra yönetmenlerle gerçekleşecek söyleşiler de erişilebilir olacak. İlk senesinden bu yana "Engelsiz Yarışma" olarak yerli sinemanın örneklerinin buluştuğu bölüm, bu yıldan itibaren "Ulusal Uzun Film Yarışması" olarak gerçekleştirilecek.

Festivalde ilk kez yeni seçkiler ve farklı türdeki filmler

Festivalde ilk kez ve uluslararası nitelikte gerçekleştirilecek "Kısa Film Yarışması"nın yanı sıra "Oditoryum", "Kaleydeoskop" ve "Absürt" isimli yeni seçkiler de farklı türdeki filmleri seyircisiyle buluşturacak.

Bu yıl 20 farklı ülkeden 66 kısa filmin başvuru yaptığı "Kısa Film Yarışması"nda 8 ülkeden 13 kısa film yer alacak. Yarışmanın finalistleri arasında "40 Yaş Üstü Erkekler İçin Örgü Kulübü", "Anne", "Anuş" "Bıyık", "Büyük İstanbul Depresyonu", "Hediye", "Hemşiremin Merhameti", "İklim Değişimi", "Magnetica", "Malakout", "Peşimdeki Polis", "Susam", ve "Toz olmak" filmleri bulunuyor.

Finale kalarak festival programında yer alan filmler, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödülleri için yarışacak. Festival izleyicileri ise verdikleri oylarla Seyirci Özel Ödülü'nün sahibini belirleyecek.

"Ulusal Uzun Film Yarışması"nda ise "Cemil Şov", "Ceviz Ağacı", "Hayaletler", "Kumbara" ve "Uzun Zaman Önce" filmleri yer alıyor.

"En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödülleri ile seyircilerin belirleyeceği Seyirci Özel Ödülü

Seçici kurulun belirleyeceği "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödülleri ile seyircilerin belirleyeceği Seyirci Özel Ödülü, 17 Ekim'de çevrim içi yayınlanacak ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarında müziği ya da sesi merkezine alan hikayeleri seyirciyle buluşturacak "Oditoryum" seçkisinde, "Gürültü Senfonisi" ve "Lydia Lunch: Savaş Asla Bitmez" filmleri gösterilecek.

Farklı bakış açıları sunan alternatif bir sinema deneyimi vadeden "Kaleydoskop" seçkisinde; "Calamity: Martha Jane Cannary'nin Çocukluğu" ve "Kör Tırmanış" filmleri seyirciyle buluşacak.

"Çocuklar İçin" seçkisinde "Blieschow", "Cüce ve Tilki", "Dünyanın En İyi Orkestrası", "Göçmenler", "Mürekkep", "Siyah Beyaz", "Sonbaharın Son Günü", "Turist Kapanı" ve "Yaprak" filmleri yer alacak. "Absürt" seçkisinde ise "Bir Adam ve Bir Kamera" filmi olacak. (AA)