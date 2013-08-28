'Engelsiz Filmler' Ankara'da

Ankara Engelsiz Filmler Festivali, 65. Cannes Film Festivali Kısa Film Yarışması'nda Altın Palmiye ödülü alan Rezan Yeşilbaş'ın 'Sessiz /Be Deng' filmiyle 3 Eylül'de başlıyor. Film, Festival'deki diğer filmler gibi sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı eşliğinde gösterilecek.

Puruli Kültür Sanat tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleşen ve 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenecek Ankara Engelsiz Filmler Festivali'nde son dönem Türkiye sinemasının en iyi örneklerinin Seyirci Özel Ödülü, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri için yarışacağı Engelsiz Yarışma, engelli seyircilere bir film festivalinde yarışma takip etmenin heyecanını yaşatacak.

Yurtiçi ve yurtdışında pek çok film festivalinden ödüllerle dönmüş filmlerin yer aldığı Engelsiz Yarışma sayesinde engelli seyirciler güncel Türkiye sinemasını takip etme fırsatı yakalayacak, yarışmada yer alan filmleri oylayarak Seyirci Özel Ödülü'nü belirleyecek, gösterimler sonrası gerçekleşecek söyleşilerle filmlerin yönetmen, oyuncu ve film ekipleriyle tanışma fırsatı bulacaklar.

Engelsiz Yarışma'daki tüm filmler sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı eşliğinde gösterilecek. Görme ve işitme engeli olmayan seyirciler ise Festival stantlarından edinecekleri kulaklıklarla filmleri takip edebilecekler. Festival’de yönetmen ve film ekipleriyle yapılan söyleşiler de işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleştirilecek.

Tüm etkinliklerin ve film gösterimlerinin ücretsiz olduğu Festival'e, Cer Modern ile Cinemaximum Armada Sinemaları ev sahipliği yapıyor.

6 film yarışıyor

Engelsiz Yarışma'da Pelin Esmer'in 'Gözetleme Kulesi', Reha Erdem'in 'Jîn', Yusuf Pirhasan'ın 'Kurtuluş Son Durak', Reis Çelik'in 'Lal Gece', Emin Alper'in 'Tepenin Ardı' ve Erdem Tepegöz'ün 'Zerre' filmleri olmak üzere 6 film yer alıyor.

Jüri tarafından değerlendirilen filmlerin En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini alacağı Engelsiz Yarışma, Halkbank’ın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Yarışmanın ödülleri 8 Eylül Pazar günü Cer Modern'de yapılacak Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.

Engelsiz Yarışma jürisinde yönetmen Ezel Akay, oyuncu Şebnem Sönmez ve sinema yazarı Çağdaş Günerbüyük bulunuyor.

Festival yarışma filmlerinin yanı sıra Türkiye sinemasının geçtiğimiz senelerdeki en başarılı iki yapımını da seyircilerle buluşturuyor.

Yayınlandıktan kısa süre sonra bir fenomene dönüşen Leyla ile Mecnun dizisinin yönetmeni Onur Ünlü'nün Altın Koza Film Festivali'nden En İyi Film ve En İyi Senaryo ödülleriyle dönen kara komedisi 'Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi' ve yönetmen Yüksel Aksu'nun rüya sahnesini görme engelli sinema öğrencisi Devrim Tarım ve görme engelli fotoğraf sanatçısı Civan İlci ile beraber çektiği, bir termik santralin kurulmaması için köylülerle ekoloji aktivistlerinin verdiği mücadeleyi anlatan filmi 'Entelköy Efeköye Karşı', Türkiye Sineması bölümünde izlenebilecek.