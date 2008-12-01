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Yaşam

'Engelsiz Dersane' başladı

Çankaya Belediyesi ve Uygar Görme Engelliler Derneği’nin işbirliği ile oluşturulan eğitim merkezinde yer alan “Engelsiz Dersane” 2009 yılı sınav hazırlıklarına başla

01 Aralık 2008 02:00

Çankaya Belediyesi ve Uygar Görme Engelliler Derneği’nin işbirliği ile oluşturulan eğitim merkezinde yer alan “Engelsiz Dersane” 2009 yılı sınav hazırlıklarına başladı.

Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Bilkent üniversitelerinden yardımsever gönüllü öğrencilerin desteklediği dersane görme engelli çocuklar için 2009 yılı sınav hazırlıklarına başladı. “Engelsiz Dersane”nin sezon açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz engellilerin yaşama katılması için örnek bir projeyi hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları ifade etti:

“Gönüllü öğretmenlerimiz sayesinde gönül gözüyle hayata tutunmaya çalışan öğrencilerimiz çözülemeyecek sorun olmadığını gösterdiler. Geçtiğimiz yıl 60 öğrenciyle yola çıkan Engelsiz Dersane, hukuk fakültesinden eğitim fakültelerine dek pek çok bölüme öğrenci yerleştirerek yüzde 100 başarı elde ettiler. Bu yıl yurdun farklı illerinden gelen öğrencilerimizle başlayan sınav maratonunda da aynı başarıyı göstereceklerinden emin olduğum için yeni okullarını şimdiden kutluyorum”

Uygar Görme Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Sayıdan da, desteklerinden dolayı Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz'a teşekkür ederek “2005 yılından bu yana Çankaya Belediyesi ile devam eden çalışmalarımızla başarı çıtasını daha da yükselterek yolumuza devam ediyoruz,” dedi.

Ankara'nın önemli üniversitelerinden gelen öğrencilerden oluşan ve “Engelsiz bilinç” eğitiminden geçtikten sonra bire bir ders vermeye başlayan 70 gönüllü öğretmen, SBS, Lise Destek ve ÖSS kurslarında çok iddialı olduklarını ifade ettiler. Konuşmaların ardından Eryılmaz ve gönüllü öğretmenlere birer şükran plaketi sunulurken, Eryılmaz kursiyer çocuklara ders takibini rahat yapmaları amacıyla birer ses kayıt cihazı armağan etti.

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