'Engelsiz Bilişim' konusu masaya yatırıldı

LEFKOŞA, (DHA) - Kıbrıs\'ın kuzeyinde engelsiz yaşam farkındalığının en önemli etkinliklerinden biri olan \'Engelsiz Bilişim Günleri\'nin altıncısı Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence, Toplumsal Araştırma Geliştirme Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü organizasyonuyla KKTC Başbakanlık Engelliler Koordinasyon Kurulu iş birliğinde Büyük Kütüphane’de gerçekleştirilen 6. Engelsiz Bilişim Günlerine, Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu, KKTC Başbakanlık Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, konu ile ilgili uzmanlar, dernekler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın da hazır bulunduğu etkinlikte, engelsiz faaliyetlerin ve bilişim teknolojilerinin engelli vatandaşların hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekildi.

\"ENGELSİZ BİLİŞİM ALANINDA ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK\"

Center of Excellence Toplumsal Araştırma Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı Prof. Dr. Zehra Altınay konuşmasında, engelsiz bilişim alanında hem farkındalık hem de bilimsel faaliyetlerle toplumsal dönüşüme üniversitenin araştırma geliştirme misyonu ile hizmet verdiklerini vurguladı.

Engelsiz faaliyetler ve çalışmalarda birçok kurum ve kuruluşun desteği ve iş birliği ile emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Prof. Dr. Altınay, söylemde değil icraat olarak hem bilimsel hem de farkındalık boyutunda değer katmak ve model olmak için çabalarının devam edeceğini belirtti.

\"ENGELLİLER ÖTEKİLEŞTİRMEDEN TOPLUMA KAZANDIRILMALI\"

Engelli bireylerin topluma kazandırılmasına yönelik adımlar atıldığını ancak hala istenilen seviyeye gelinmediğini ifade eden Centre of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da, doğumsal olarak bir toplumda engelli olma oranının o toplumun yüzde 2-3 oranına denk geldiğini sonradan kaza gibi gerekçeler ile ortaya çıkan engel oranın yüzde 6 olarak beklendiğini, bizim ülkemizde bu oranda engelliyi sokaklarda göremediğimizi bununda yetersizlikler nedeniyle bizlerin yaratığı engeller olduğunu sözlerine ekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak engelsiz kampüs, engelsiz eğitim ve engelsiz turizm, sağlık, kent gibi temel konularda panel, çalıştay ve kongreleri düzenleyip katıldıklarını, ilgili mercilerle sonuçları paylaştıklarını belirten Prof. Dr. Nedime Serakıncı, engellileri ötekileştirmeden topluma kazandırmak adına akademik çalışmalar ile destek koyduklarını aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesinin sesli kütüphane ile Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’ni hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

\"ENGELSİZ TOPLUM YARATILMAK İÇİN ADIMLAR ATILMALI\"

KKTC Başbakanlık Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ise, engelliler adına yapılan mücadelede kurulan koordinasyon kurulunun iş birliğini ve icraatların hızlıca yaşama geçmesinde etkili olabileceğini, bu bağlamda devlet seviyesinde geliştirilen politikaların uygulanabileceğini ifade etti. Kibrit, devlet ve hükümet ile yapılan ziyaretler sonucunda konuya hassasiyetle yaklaşıldığını, engelsiz toplum yaratılmasında ciddi adımların atıldığını belirterek destek olan herkese teşekkürlerini sundu.

ÖZEL EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR DANS VE KORO GÖSTERİSİ YAPTI

Açılış konuşmalarının ardından Lefkoşa Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezi Korosu sahne aldı. İşaret diliyle konser veren engelli öğrencilerin söylediği şarkılar salondaki konuklar tarafından büyük alkış aldı. Koronun ardından Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Dans Ekibi sahne aldı. Engelli bireyler tarafından gerçekleşen dans gösterisinin ardından öğrenciler kendi emekleri olan el işi hediyelerini Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel’e takdim ettiler. Etkinlik ayrıca işaret diliyle işitme engeli olan kişilere de aktarıldı.

Gösterilerin ardından TC Engelsiz Hayat Akademisi Başkanı Adem Kuyumcu, engelsiz faaliyetler, erişilebilirlik, engelli hakkı ve doğru iletişim ile ilgili konuşma yaptı. Adem Kuyucu, Türkiye’de farklı sektörlerde ve farklı engelli guruplarındaki, engellilere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetleri alanındaki başarılı çalışmaları katılımcılarla paylaştı.