T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Engelliye öğretmen desteği

YÖK Başkanı eğitim fakültesi bünyesinde herhangi bir alanda öğretmenlik bölümleri okuyanlara özel eğitim öğretmenliği sağlayacak.

27 Nisan 2009 03:00

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, eğitim fakültesi bünyesinde herhangi bir alanda öğretmenlik bölümleri okuyanlara 14 saatlik fark derslerini vererek özel eğitim öğretmenliği sertifikası vereceklerini açıkladı.

Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümlerde okuyan öğrenciler fark derslerini vererek özel eğitim öğretmenliği sertifikası alabilecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, eğitim fakültesi bünyesinde herhangi bir alanda öğretmenlik bölümleri okuyanlara 14 saatlik fark derslerini vererek özel eğitim öğretmenliği sertifikası verme kararı aldıklarını söyledi. Özcan öğrenme güçlüğü, konuşma problemi ve fiziksel yetersizliği olan çocukların eğitimine verdikleri önemden dolayı bu kararı aldıklarını belirterek, özel eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının da daha rahat karşılanacağını söyledi. Kendi branşında atanamayan çok sayıda öğretmen olduğunu belirten Özcan, bu kararın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da olumlu karşılandığını söyledi.

10 milyon kişinin sesini duyun

Ülkemizde yaşayan yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşın sorunları, 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki “Engelliler Haftası”nda bir kez daha dile getirilecek. AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri engellilerin sorunlarına daha fazla çözüm getirildiğini bildiren engelli vatandaşlar, hükümetten daha fazla destek beklediklerini ifade ettiler.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24