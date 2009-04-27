Engelliye öğretmen desteği

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, eğitim fakültesi bünyesinde herhangi bir alanda öğretmenlik bölümleri okuyanlara 14 saatlik fark derslerini vererek özel eğitim öğretmenliği sertifikası vereceklerini açıkladı.



Eğitim Fakültesi bünyesindeki bölümlerde okuyan öğrenciler fark derslerini vererek özel eğitim öğretmenliği sertifikası alabilecek.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, eğitim fakültesi bünyesinde herhangi bir alanda öğretmenlik bölümleri okuyanlara 14 saatlik fark derslerini vererek özel eğitim öğretmenliği sertifikası verme kararı aldıklarını söyledi. Özcan öğrenme güçlüğü, konuşma problemi ve fiziksel yetersizliği olan çocukların eğitimine verdikleri önemden dolayı bu kararı aldıklarını belirterek, özel eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının da daha rahat karşılanacağını söyledi. Kendi branşında atanamayan çok sayıda öğretmen olduğunu belirten Özcan, bu kararın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da olumlu karşılandığını söyledi.



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