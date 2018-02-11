Engelliye küfür tokatı

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası\'nda (ZTK) 6 Şubat salı günü Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş rövanş karşılaşmasında yaşanan \'engelliye tokat\' olayının perde arkası ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan olay, geçen salı günü Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş rövanş karşılaşması öncesi meydana geldi. Engelli İrfan Gülalan, tekerlekli sandalyesiyle, engellilere ayrılan tribün yerine başka tribüne geçmek istedi. Gülalan, kendisine izin vermeyen kadın güvenlik görevlisine küfür ederek, geçtiği tribünün kapısını sandalyesiyle geçişe kapattı. Bu sırada özel güvenlik amiri Kadir Altun da yanlarına gelerek, Gülalan\'a ikazlarda bulundu. İkazları dinlemeyen, istediği yere girebileceğini söyleyen Gülalan, iddiaya göre hakaretlerde bulunup, küfür etti. Öfkelenen güvenlik amiri Kadir Altun, hakaretlerini sürdüren Gülalan\'a tokat attı. Daha sonra araya giren polis ve özel güvenlikler olayın büyümesini engelledi. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını izlemek üzere Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, olayı görüp, Spor Şube\'ye talimat verdi ve detaylı bilgi istedi. Savcının, ardından da olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İfadesi alınan güvenlik amiri Kadir Altun\'un, engelli İrfan Gülalan\'ın küfürlerine dayanamayıp tokat attığını, sonrasında ise çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Özel güvenlik görevlileri, İrfan Gülalan\'ın Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanan birçok karşılaşma öncesi de benzer tartışmalara neden olduğunu söyledikleri belirtildi.

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-Yaşanan tokat olayı