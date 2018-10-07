Engelliye çarpıp ölümüne neden olan sürücü, aracını tamir ettirirken yakalandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de engelli Emrah Öztürk\'e (18) çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kaçan Selman Sak (32), hasar gören aracını yaptırırken yakalandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Bor- Sazlıca karayolunda meydana geldi. Otomobilin çarptığı epilepsi hastası Emrah Öztürk, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçtı. Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Emrah Öztürk’e, Selman Sak yönetimindeki 51 H 574 plakalı hafif ticari aracın çarptığı tespit edildi.

Ekipler, Selman Sak\'ı, kaza sırasında hasar gören aracını tamir ettirirken gözaltına aldı.

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