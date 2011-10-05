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Yaşam

Engellinin hayali iş DİYARBAKIR (A.A)

05 Ekim 2011 14:38

-Engellinin hayali iş DİYARBAKIR (A.A) - 05.10.2011 - Kimi doğuştan, kimi de trafik kazası gibi çeşitli nedenlerden dolayı yaşamını engelli olarak sürdürmek zorunda kalanların en büyük sorununun iş olduğu bildirildi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Uluslararası Engelliler Derneği Genel Başkanı İsmet Türker, dünya nüfusunun yüzde 8'inin engelli iken, Türkiye'de bu oranın 12,29 oranında olduğunu belirterek, gelir seviyesinin düşüklüğü, eğitim eksikliği ve akraba evliliği gibi nedenlerin ülkemizde engellilik olgusunu artırdığını bildirdi. ''En büyük sorunumuz iş ve istihdam. Arkadaşlarımızın sabah evlerinden çıkıp 3 kuruş da olsa para kazanarak evine geri dönmesi en büyük dileğimiz'' diyen Türker, yerel yönetimlerin kendi bölgesindeki engelliye sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

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