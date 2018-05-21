Engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için farkındalık etkinliği

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi\'nde (MCBÜ) öğrenim gören 550 öğrenci, engellilerin yaşadığı zorlukları anlamak için öğretim görevlileriyle birlikte gözlerini siyah bantlarla bağlayarak tekerlekli sandalyelere bindi. Kantinde gezerken zaman zaman düşme tehlikesi geçiren öğrenciler, sürücülere araçlarını engelli geçitlerine park etmemeleri için çağrı yaptı.

MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu\'nda Öğretim Görevlisi Özge Göbel\'in düzenlediği farkındalık etkinliğinde, 550 üniversite öğrencisi üniversite kampüsünde gözlerini bağladı ve tekerlekli sandalyelerle gezintiye çalıştı. Gözlerini siyah bantlarla kapatan öğrenciler, üniversite kantininde dolaşırken zor anlar yaşadı ve düşmemek için arkadaşlarından yardım aldı. Tekerlekli sandalyeye binen öğrenciler de hatalı park eden araçlar yüzünden kaldırımlara çıkamadı. Üniversite öğrencisi Dilan Kılıç, \"Gözlerim kapalıyken gerçekten çok zordu. Tek bir ışık bile yoktu. Attığım adımı bilemiyordum. Kendimi çok kötü hissettim. Kendimi görme engellilerine yerine koydum. Onlara daha çok fırsat verilmeli ve yardım edilmeli. Yolda engelliler için koyulan sarı çizgileri bizler hep ihlal ediyoruz. Bunları yapmamalıyız\" dedi. Üniversitenin öğretim görevlisi Özge Göbel ise empati parkuru ve farkındalık yürüyüşüyle öğrencilerin kendilerini engellilerin yerine koyduğunu ve bilinçlendiğini söyledi. Göbel, \"Empati parkurunda tekerlekli sandalyede olan bir insanın yaşadıklarını anlamaya çalıştık. Arabalardan dolayı zorluk çektik. Bir daha arabası olan bir öğrenci bu alanlara dikkat edecektir. Öğrenciler gözleri bağlandığında da çok zorlandılar ve engellileri daha iyi anladılar\" diye konuştu.

Farkındalık etkinliği kapsamında MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'nde iki kolu ve bir bacağı olmayan engelli uzman psikolog İlknur Peder, trafik kazası sonucu engelli olan yazar Gurur Göç, engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi ve görme engelliler yaşam koçu Mehmet Göktaş ise öğrencilerle söyleşi yaptı. Etkinlikte üniversite öğrencileri işitme engelliler için işaret diliyle İstiklal Marşı\'nı seslendirdi.

Yaşamıyla engellilere örnek olan bedensel engelli uzman psikolog İlknur Peder, karşısına çıkan tüm engellere rağmen yaşama tutunduğunu anlattı. Diğer öğrenciler gibi eğitim alma şansına sahip olamadığını ifade eden İlknur Peder, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini açık öğretimden 18 yaşından sonra bitirdiğini söyledi. İlknur Peder, \"Üniversite sınavına çalışarak üniversiteye girdim. Psikolog olmak her zaman hayalimdi. Evde hayali danışanlarıma seans yapardım. Şimdi bu hayallerimi gerçeğe çevirdim ama bunlar hiç kolay olmadı. Önemli olan bizim zayıf gördüğümüz yönlerimizle yaşamaktır. Eksikliği kabullenip başka artı yönleri keşfetmek gerekiyor\" dedi.

HERKES \'YAPAMAZSIN\' DEDİ

İlknur Peder, 15 yıldır uzman psikolog olarak çalıştığını ve kendi merkezini de 10 yıl önce açtığını belirtip, \"Ben mezun olduğumda herkes \'Seni kimse işe almaz\' dedi. Mezun oldum, 1 ay sonra işe başladım. Kendi işyerimi açmak istediğimde herkes bana güldü. Hatta bir hocam \'Uzuv eksikliğin var, insan psikolog olarak seni ciddiye almayabilir\' dedi. Kendi ofisimi açmaya çalıştığımda babam \'Nasıl olsa iki ay sonra kapatacaksın\' dedi. Fakat 10 yıldır devam ediyorum. Hiç kolay olmadı ama çabalıyorum\" diye konuştu.



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