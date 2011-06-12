-ENGELLİLERİN OY ÇİLESİ SAMSUN (A.A) - 12.06.2011 - Samsun'da vatandaşlık görevlerini yapmak için sandık başına giden bazı engelli vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlkadım ilçesindeki Necatibey İlköğretim Okulu'na akülü tekerlekli sandalye ile gelen Ahmet Aktaş, oy kullanacağı sandığın binanın 3. katında olduğunu öğrenince seçim kurulu görevlilerinden yardım istedi. Yardım çağrısına karşılık bulamayan Aktaş, ''Bundan önceki seçimde oy kullandığımda sandık yine 3. kattaydı, ama sandık kurulu başkanı inisiyatif kullanarak sandığı aşağıya getirmiş ve oyumu kullanmıştım'' dedi. Ancak bu sefer sandık kurulu başkanının yardım çağrısını reddettiğini belirten Aktaş, ''Bu halimle binanın 3'üncü katına çıkmam mümkün değil. Yardıma ihtiyaç duymadan yaşayabileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. Bunun içinde artık 2011 yılında 'e-devlet' uygulamasının olduğu bir dönemde böyle bir durumun yaşanmaması lazım, bu son derece üzüntü vericidir'' diye konuştu. Oy kullanmak için saat 09.00'da okula geldiğini ve 4 saatten beri kendisine yardımcı olunması için beklediğini belirten Aktaş, yetkililerin sesine kulak vermesini istedi. -''SANDIK KURULU BAŞKANLARI ZORLUK ÇIKARTIYORLAR''- 1994 yılında inşattan düşerek felç olduğunu anlatan Ali Bektaş ise ''Bu seçimlerde Necatibey İlköğretim Okulu'nun 2'inci katında oy kullanmam gerekiyordu. Çocuğumla birlikte büyük uğraş verdik ama 2'nci kata çıkmayı başaramadım. Sandık kurulu başkanları zorluk çıkartıyorlar. Sabahtan beri oyumuzu kullanamadık, güneşin altında bekliyoruz. Biz vatandaşlık görevimizi yapmaya çalışıyoruz ama görevliler bize köstek oluyor. Engelliyiz diye kimse yardımda bulunmak istemiyor'' dedi. Bedensel engelli Muhammet Tekdaş da, oy kullanmak için sandık kurulu başkanı ile tartıştığını kaydederek, ''1126 nolu sandıkta oy kullanmam lazım. Sandık okulun 1'inci katında, çıkmakta zorluk yaşadık. Sandık kurulu başkanından yardım istedik. Ancak onlarda kesinlikle İl Yüksek Seçim Kurulundan talimat aldıklarını belirterek aşağıya inmeyeceklerini belirtiyorlar'' şeklinde konuştu.