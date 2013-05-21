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Kültür-Sanat

Engellilerin erişebildiği ilk film festivali Ankara'da düzenleniyor

Engelli bireylerin kültürel faaliyetlere katılmalarının önündeki dezavantajları ortadan kaldıracak olan etkinlik, görme, isitme ve fiziksel engelli bireylerin erisimine de olanak tanıyacak sekilde hazırlanacak.

21 Mayıs 2013 20:38

Engellilik konusunda farkındalığı ve engelli bireylerin görünürlüğünü artırmayı hedefleyen Ankara Engelsiz Filmler Festivali, bir ilki gerçekleştirerek 11 - 16 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Engelli bireylerin kültürel faaliyetlere katılmalarının önündeki dezavantajları ortadan kaldıracak olan etkinlik, görme, isitme ve fiziksel engelli bireylerin erisimine de olanak tanıyacak sekilde hazırlanacak, bireylerin aileleri, arkadaslarıyla birlikte katılarak kendilerini izole hissetmeyecekleri bir ortam yaratacak.

Puruli Kültür Sanat tarafından organize edilen Ankara Engelsiz Filmler Festivali, Türkiye ve dünya sinemasının son dönem örneklerinin görme ve işitme engelli bireylerin erişimine uygun altyapıda gösterileceği, tamamı engelli erişimine uygun bir festival olacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Film Yarışması da yine engelli bireylerin erişebildiği Türkiye'deki ilk ve tek film yarışması olacak. Festivaldeki tüm filmler sesli betimleme ve işaret dili eklenerek hazırlanacak, böylece engelli bireyler, herhangi bir engeli bulunmayan yakınlarıyla birlikte filmleri takip edebilecekler. Ayrıca Festival kapsamında gerçekleştirilecek söyleşi, panel ve atölyelerden faydalanabilecekler.

Etkinlik kapsamında gerçeklestirilecek yan etkinliklerle, engelli bireylerin toplumsal hayat içinde görünür olmalarının önündeki engeller tartısılacak ve bu engelleri asmak için adımlar atılacak.

Festivalde gösterilen filmler yıl boyu Türkiye'deki film festivallerinin programlarına önerilecek ve yaratılan faydanın paylaşılarak çoğaltılması için çalışılacak.

Engelli çocuk izleyicilerin, engeli bulunmayan yasıtlarıyla birlikte takip edebilecekleri bu programda canlandırma sinemasının basarılı yapımları engelli çocukların erisimine olanak tanıyan altyapı ile
gösterilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen ve Halkbank'ın Ulusal Film Yarışması bölümünün sponsorluğunu üstlendiği Festival'in gösterimleri Cinemaximum Armada Sineması'nda ve Cer Modern Sanatlar Merkezi'nde yapılacak. Tüm gösterimler ücretsiz olacak.

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