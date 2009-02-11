Engellilerin diş problemi ‘gezici TIR’la çözülecek

Türkiye'deki engelliler, diş hekimi Ali Cenk Erdem'in AB destekli projesi olan "gezici TIR" ile diş sağlığına kavuşacak.



Erdem, yaptığı açıklamada, Türkiye'de engellilerin diş problemlerini tedavi edecek çok az sayıda hekim bulunduğunu belirtti.



Bu alanda uzmanlık için diş hekimi adaylarının pedadontist olmaları ve doktora sırasında özel eğitim almaları gerektiğini anlatan Erdem, gönüllülük isteyen bu işin özel ve zor bir alan olduğunu söyledi.



Engellilerin tedavi edildiği muayenehanelerde teknisyen, anestezi uzmanı ve teknisyeni bulunması gerektiğine değinen Erdem, Türkiye'de ise bu alanda uzman az sayıda muayenehane ve diş hekimi bulunduğunu vurguladı.



"Türkiye'deki yaklaşık 8,5 milyon engellinin yüzde 98'inin ileri derecede diş problemleriyle de baş etmek zorunda kaldığını" dile getiren Erdem, Özellikle zihinsel engellilerin daha ciddi diş sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarını ve ailelerin kime başvuracaklarını bilemediklerini ifade etti. Erdem, "Türkiye'de diş konusunda en sıkıntılı grup zihinsel engelli yaklaşık 2-3 milyon kişi. Bu çocuklar, rahatsızlıklarının nereden kaynaklandığını bile söyleyemiyor. Bu tip çocuklar, özel yetişmiş diş hekimlerinden hizmet almalı" diye konuştu.



‘Devlet, işimizi hızlandırdı’



Engellilerin sıkça yaşadıkları diş eti problemleri, apse, kırılmış dişler ve ağız kokusu gibi sorunları için üniversite veya devlet hastanelerinde en erken 3 ay sonraya randevu verilebildiğini belirten Erdem, Türkiye'de engelliler için çalışacak diş hekimlerine ciddi ihtiyaç bulunduğuna dikkati çekti. Hastanelerde, engellilere narkoz yapılarak tedavi uygulandığını ve bunun da engelliler için sıkıntılı bir süreç olduğuna işaret eden Erdem, muayenehanelerinde uygulanan ve sedasyon adı verilen yöntemle çocukların uyutulduğunu ve tedavi edildiğini anlattı.



Son yıllardaki iyileştirmelerle pek çok engellinin tedavilerden yararlanmaya başladığına dikkati çeken Erdem, "Devletin, sevk zorunluluğu olmadan engelli çocukların diş tedavilerini ödemeye başlaması bizim işimizi daha da hızlandırdı. SSK, Emekli Sandığı ve BAĞKUR'luların tedavilerini devlet karşılıyor" dedi.



Gezici TIR’la engellilerin diş tedavileri yapılacak



Mor Menekşe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile AB'ye sundukları bir projeyle muayenehanelerden yararlanamayan engellilere de ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Ali Cenk Erdem, proje kapsamında diş kliniğinin bulunduğu gezici bir TIR yapacaklarını bildirdi.



TIR'da, engellilerin diş problemlerini giderecek tüm ekipmanın bulunacağını anlatan Erdem, ciddi müdahale gerektiren engelli hastaların da muayenehanede tedavi edileceğini söyledi.



Ailelerin de diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanan TIR'da, aile bireylerine engelli çocuklarının diş sorunları konusunda bilinçlendirici eğitimler verileceğini vurgulayan Erdem, böylece gelecek nesillerin engellilerin diş problemlerine daha duyarlı davranmayı öğrenebileceklerini ifade etti.



Erdem, 81 ilde faaliyetlerde bulunmayı planladıklarını belirtti.



Engelli Burak'ın yaşadıkları



Erdem'in hastalarından engelli Burak Tuzcu'nun babası Şenol Tuzcu, hastanelerde çocuklarına sağlıklı insanlara yapılan tedavilerin uygulandığını, bunun da bir yararını göremediklerini söyledi. Tavsiye üzerine Ali Cenk Erdem ile tanıştıklarını anlatan Tuzcu, doktorun çocuklarıyla yakından ilgilenmesinin ve sorunlarına bulduğu çözümleri doğru yollardan uygulamasının hem Burak'ı hem de kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.



Anne Aliye Tuzcu da Burak'ın diş ağrıları yüzünden uzun süre sıkıntılar yaşadığını ve hırçınlaştığını, bu nedenle de sürekli ağrı kesiciler verdiklerini anlattı. Hastanedeki tedavinin Burak'ı korkuttuğunu, bu yüzden de dişçiye gitmek istemediğini dile getiren anne Tuzcu, Burak'ın tedavi sırasında verilen narkoz nedeniyle ayılmakta da sıkıntılar yaşadığını kaydetti.



Kendileri gibi engelli çocukları olan ailelerden engellilere yönelik bu muayenehaneyi duyduktan sonra buraya gelmeye başladıklarına anlatan Tuzcu, "Burak artık güle oynaya dişçi koltuğuna oturuyor. Defalarca canı yanmadan diş bakımı yapılıyor" dedi.



(AA)

