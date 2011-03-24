-ENGELLİLERİN BANKA ÇİLESİ BİTİYOR ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - İşitme, görme ya da ortopedik engellilerin bankacılık hizmetlerinde yaşadıkları sıkıntılar sona erecek. Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ile engellilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle bankalar, bankamatiklerle telefon ve internet bankacılığı hizmetleri engellilere uygun hale getirilecek. Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve sivil toplum kuruluşları, engellilerin bankacılık hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli düzenleme ve ihtiyaçları tespit etmek üzere bir çalışma başlattı. Türkiye genelindeki tüm banka, bankamatik, telefon ve internet bankacılığıyla ilgili düzenlemeler gerçekleştirmeyi öngören çalışmayla bir bankanın kapısından içeri girildiği andan itibaren engelliler için ne gerekiyorsa yapılması hedefleniyor. Engelliler için bankacılık hizmetlerinin kalitesini artıracak projede, görme engellilerin internetten şifre alabilmesi, işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirebilmesi, bankamatiklerden sesli olarak yönlendirilebilmesi, bankalarda ''rehber iz yollar''la erişim kolaylığı gibi düzenlemeler yer alıyor. Bankamatik işlemlerinin bağımsız yapılabilmesi için bankamatiklere kulaklık takılması da, görme engelliler için yapılacak düzenlemeler arasında bulunuyor. Çalışma kapsamında işitme engellilerin de bankacılık hizmetlerinden yararlanabilmesi için birtakım düzenlemeler yapılacak. Buna göre, işitme engellilerin telefon bankacılığından, yanında başka birine ihtiyaç duymadan işlemlerini yapabilmesini içeren programların bankaların telefon bankacılığı hizmetleri arasına alınması planlanıyor. Ayrıca duymayanların çağrı merkezlerinden nasıl yararlanabileceği konusu da araştırılarak, projeye dahil edilmeye çalışılıyor. -KISA BOYLULAR İÇİN BANKAMATİKLERE PORTATİF BASAMAK- Para çekmek ya da bankacılık hizmetlerini yapabilmek için belli bir uzunluk standardı bulunmayan bankamatiklerden yararlanmada çeşitli zorluklar yaşayan kısa boylu ya da tekerlekli sandalye kullanan insanlar da çalışma kapsamına alındı. Bankamatik uzanmada sıkıntılar yaşayanların işlemlerini diğer insanlar kadar rahat yapabilmeleri için portatif, açılıp kapanabilen basamaklar yapılması öngörülüyor. Çalışmanın tamamlanmasının ardından Türkiye Bankalar Birliği, engel grupları için bankamatiklerin nasıl düzenlenebileceği konusunda hazırlanan rehber niteliğindeki dokümanları, Türkiye genelindeki tüm bankalara gönderecek.